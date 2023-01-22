Cristiano Ronaldo 20 milyon euroluk evine bakın ne yapıyor! Resmen açıklandı...

Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne transfer olan Cristiano Ronaldo gündemden düşmüyor. Yaptırdığı lüks malikanesi ile gündeme gelen Ronaldo 5 bin euroya aşçı arıyor.

Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez, yeni yaptırdıkları ultra lüks malikanesine şef tutmakta zorlanıyor. Çiftin şefi işe almak için öne çıkardığı şart belli oldu.

Suudi Arabistan'da inanılmaz bir özel maç oynandı. Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile Al Hilal'in karmasından oluşan Riyad All Star, Paris Saint Germain'i konuk etti. Mücadele Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda oynandı. PSG sahadan 5-4 galip ayrıldı.

Maçın en iyi oyuncusu seçilen Ronaldo 2, Messi 1 gol attı. İki efsane yaklaşık 60 dakika oyunda kalırken ilginç bir istatistik de gözler önüne serildi. Messi ve Ronaldo oyundan çıktıktan sonra, karşılaşmanın TV'den izlenme oranının yüzde 74 oranında düştüğü öğrenildi.

Maçın ardından Ronaldo, Lionel Messi ile olan fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Sahaya geri döndüğüm için çok mutluyum. Bazı eski dostları görmek de çok güzeldi."

Milliyet'e göre; Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a uyum sağlamak için elinden geleni yapıyor ve bu kapsamda, ailesi de Portekizli yıldızın yanında ve ülkeye ayak uydurmaya çalışıyorlar. Ronaldo, şimdilik 2 yıl boyunca Arabistan'da kalma planı yapıyor. Fakat şu sıralar yıldız futbolcu astronomik bir ücretle Portekiz'de bir ev yaptırıyor.

Portekizli süperstarın geçen yıl memleketine dönme hayaliyle Manchester United'dan ayrılmadan önce Cascais, Quinta da Marinha'da bir arsa satın aldığı belirtilmişti. Ronaldo, Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşme imzaladığı için şimdilik iki yılını burada geçirecek. Sözleşme sonunda aklaşık 20 milyon Euro gibi bir bedelle yaptırdığı yeni evine dönmeyi planlıyor.

Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez, beş çocuklarını büyütürken hem geleneksel Portekiz yemeklerini hem de Japon lezzetlerini tatmak istiyor. MailOnline'daki habere göre, beş kez Ballon d'Or kazanan süper yıldız, Haziran ayında tamamlanacak olan yeni devasa konutu için bir şef arıyor.

Al Nassr ile bu ayın başında sezon başına 200 milyon Euro değerinde iki yıllık bir anlaşma imzalayan 37 yaşındaki oyuncu, şef için ayda 5 bin Euro verecek. Şimdiden bazı çalışanlar işe alınsa bile henüz suşi yapacak bir şef bulunamadı.

544 metrekarelik bir bahçeye sahip olacak olan villada tenis kortları, spor salonu, açık yüzme havuzu ve 20 araç kapasiteli bir garajı olacağı belirtildi.