Covid-19'un yeni yan etkisi keşfedildi

Yeni bir araştırmaya göre, Covid-19 hastalığına yakalananlarda uzun vadede ortaya çıkan "tanıdık yüzleri hatırlayamama" yan etkisi görüldüğü keşfedildi.

ABD'deki Ivy League üniversitesi uzmanları, Mart 2020'de pandeminin başlangıcında virüse yakalanan bir kişinin "hastalandığından beri yüzleri tanımakta zorlandığını iddia ettiğini" belirtti.

DailyStar'ın haberine göre, Covid-19'a yakalandıktan iki ay sonra "semptomların nüksetmesi" olarak adlandırılan bir durum yaşadığını söyleyen iddia sahibi, uzmanlara, "Sanki babamın sesi, bir yabancının yüzünden çıkıyor gibiydi" ifadesinde bulundu.

Tıp dünyasında "prosopagnozi" olarak adlandırılan bu durum yüz körlüğü ya da yüz agnozisi (duyusal bilgiyi işleme yetersizliği) olarak da bilinmektedir.

İddia sahibi ayrıca, yön bulma ve eşyalarını son bıraktığı yeri hatırlama konusunda da sorunlar yaşadığını öne sürdü.

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Psikoloji ve beyin bilimleri profesörü Brad Duchaine, konuya ilişkin "İddia sahibi, sahip olduğu 'prosopagnozi' ve yön bulma eksiklikleri dikkatimizi çeken bir şeydi. Çünkü bu iki eksiklik genellikle bir kişi beyin hasarı veya gelişimsel eksiklikler yaşadıktan sonra birlikte görülür. Bu birliktelik muhtemelen bu iki yeteneğin temporal lobdaki komşu beyin bölgelerine bağlı olmasından kaynaklanıyor" dedi.

48 ünlü yüzün test amaçlı gösterildiği iddia sahibi, halkın yüzde 84'ünü tanıdığı ünlülerin yalnızca yüzde 29'unu tanıyabildi.

Profesör Duchaine, "Covid-19'un neden olabileceği geniş bilişsel sorunlar olduğu biliniyordu, ancak burada iddia sahibinin ciddi ve oldukça seçici sorunları olduğunu görüyoruz. Bu, Covid-19'dan sonra oldukça ciddi ve seçici eksiklikleri olan birçok başka insan olabileceğini gösteriyor. Eğer bu durum görsel sistemde meydana geliyorsa, beynin diğer bölgelerindeki sorunlara bağlı seçici eksikliklerin bazı insanlarda da ortaya çıkması muhtemeldir" ifadesinde bulundu.