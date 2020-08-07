COVID-19’a Yıldız kalkanı

Dünya üzerindeki etkisi devam eden Covid-19 salgınının önüne geçilebilmesi için aşı geliştirilmesinin hayati bir önem arz ettiği tüm uzmanlar tarafından vurgulanırken, üniversitenin Biyomühendislik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde görev alan bilim insanları bu ihtiyaca kayıtsız kalmayarak antiviral aşı prototiplerinin geliştirilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizde hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsüne ait izolatlara karşı etkin olacağı düşünülen peptid ve protein temelli aşı formülasyonlarının kısa süre içerisinde hazırlanması ve etkinliklerinin incelenmesi planlanıyor. Daha önce Şap, Leishmaniasis, Melanoma, Toksoplazmosis, Influenza ve Brucellosis gibi pek çok hastalığa karşı aşı geliştirilmesi amacıyla son derece başarılı çalışmalar yürüten üniversitenin proje ekibi, Covid-19’a karşı yüksek koruyuculuğa sahip, güvenilir, yerli ve milli aşıların geliştirilmesi noktasında gayretlerini ortaya koyuyor. YTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada,’’Çalışmaların başarıyla tamamlanmasıyla birlikte enfeksiyon zincirini kırarak hastalığın yayılım hızını azaltacak, vatandaşlarımızın kısa sürede yeniden sosyal hayatlarına dönmelerine vesile olacak, dışa bağımlılığı azaltarak ülkemiz ekonomisine ciddi bir gelir kaynağı oluşturacak koruyuculuğu yüksek, etkin güvenilir aşı formülasyonlarının ekibimiz tarafından geliştirileceğine yürekten inanıyoruz’’ bilgisi paylaşıldı.