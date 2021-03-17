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Gündem Çoşkun Başbuğ uyardı: Çok kritik günlerden geçiyoruz
Gündem

Çoşkun Başbuğ uyardı: Çok kritik günlerden geçiyoruz

Eski asker, terör ve güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ, katıldığı canlı yayında çok kritik günlerden geçildiğini belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 03:01:00 - 2021-03-17 03:06:45

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Eski asker, terör ve güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ, "Bu coğrafyada iki güç var. Kötüler ve iyiler. Kötüler zaten biliniyor. İyi devletlere bakıyorsunuz sadece Türkiye var bu bölgede. Mazlum milletlerin tek umudu Türkiye, şimdi siz bu büyük görevi üstlenmek için tek ihtiyacınız var. Birlik ve beraberlik, çok kritik günler ve süreçler yaşıyoruz. Bizi bu tünelden çıkaracak tek şey birlik ve beraberliğimiz. Ben o birlik beraberliğin bozulacağına inanmıyorum." dedi.

Başbuğ'un açıklamaları şöyle:

Birlik beraberlik bu işin özü, 1920'lere gittiğiniz yer doğru tarih, biz Suriye'nin 10. yılını anıyoruz. Sanki Suriye'de yaşananlar sanki 10 yıl içinde başladı. Sykes-Picot ile başladı. Biz mücadelemizi zorlu şartlar verdik. Kastamonu'daki evlerin camlarında bulunan demirler sökülüp süngü yapılarak cepheye gönderilmiştir. Dış sorunlar olduğunda biz hep milli birlikten bahsediyoruz. Bu coğrafyada iki güç var. Kötüler ve iyiler. Kötüler zaten biliniyor. İyi devletlere bakıyorsunuz sadece Türkiye var bu bölgede. Mazlum milletlerin tek umudu Türkiye, şimdi siz bu büyük görevi üstlenmek için tek ihtiyacınız var. Birlik ve beraberlik, çok kritik günler ve süreçler yaşıyoruz. Bizi bu tünelden çıkaracak tek şey birlik ve beraberliğimiz. Ben o birlik beraberliğin bozulacağına inanmıyorum.

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