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Yerel Çorum’da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Azerbaycanlı çocuk vefat etti
Yerel

Çorum’da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Azerbaycanlı çocuk vefat etti

Çorum’da otomobilin çarptığı Azerbaycanlı çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 02:55:00 -
Çorum’da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Azerbaycanlı çocuk vefat etti

Rukiye Ö. idaresindeki 19 KS 413 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi Kafkasevleri 12. Sokak’ta 4 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Nur Esra Sagar'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sagar, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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