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Aktüel

Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde yangın

Yeniakit Publisher
2020-08-12 22:51:34 -
Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde yangın

ÇORUM (AA) - Çorum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında iki atölye ile bir traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çepni Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nden dumanların yükseldiğini görenler, durumu Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları başladı.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangında 2 marangoz atölyesi ile bir traktörün yanı sıra 4 farklı kereste atölyesine ait ahşap malzemeler ve makineler zarar gördü.

Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel Keresteciler Sitesi'ne gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Zahir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın dolayısıyla herhangi can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını söyledi.

İtfaiyenin yangına zamanında müdahale ettiğini söyleyen Zahir, "Yangın kontrol altına alındı, problem yok. Bölgede kereste atölyeleri, biçki atölyeleri var. Ağaçlık bir alan olduğu için öncelikle yangının diğer taraflara sıçramasını engelledik. Şu anda 16 arazöz ve araçla yangına müdahale ediyoruz. İki biçki atölyesiyle bir traktör yandı." dedi.


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