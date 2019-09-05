0553 313 94 23

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışmasısonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 08:50
Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışmasısonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.


Kaza, Çorum-Ortaköy karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergani T. yönetimindeki 19 HB 804 plakalı otomobil ile Ferhat Ö. yönetimindeki 19 KL 084 plakalı otomobil, Cemilbey köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Rıza ve Özge T., Nazmiye, Gülse, Fatma, Nurcan ve Menşure Ö. yaralandı. Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alında alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 08:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekim doğumlular okula ne zaman başlayabilir?
    1. Ekim doğumlular okula ne zaman..
    2. Gözler bu görüşmede! Tarih açıklandı...
    3. 14 milyar liralık yatırıma proje bazlı..
    4. Japonya’da facianın eşiğinden dönüldü
    5. Bu hafta 12 film vizyona girecek
    6. GÜNDEM / 5 Eylül 2019
    7. Mısır'ın devrik lideri Mursi'nin oğlu..
    8. Antalya'da LPG tankerinde yangın
    9. Endonezya'da bir deprem daha
    10. Adıyaman’da pes dedirten olay
    11. Honduras'ta eski Devlet Başkanı'nın..
    12. Emekliye kira yardımı geliyor
    13. 'Çekildik' demişlerdi! Meğer hepsi..
    14. Günlük elektrik üretim ve tüketim..
    15. 30 Ağustos Zafer Bayramı Bilardo..
    16. Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası
    17. Yurtta hava durumu
    18. Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 9..
    19. 15. Ayvalık Kültür ve Sanat..
    20. CF Moto Dünya Motokros Şampiyonası..
    21. Organları 13 yaşındaki çocuğa umut oldu
    22. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    23. Dolar güne yine hareketli başladı!
    24. Beytüşşebaplı öğrenciler Sivas’ta..
    25. Galatasaray'ın UEFA listesi! İşte,..
    26. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)..
    27. Bafa Gölü bölgesinde zeytin ağaçları..
    28. 5 Eylül kutlamalarına Gıdı Gıdı..
    29. Başkan Pekmezci Şeyhhayran..
    30. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Erdoğan tarih vermişti! Gitmelerinden başka çözüm yolu yok
    Erdoğan tarih vermişti! Gitmelerinden başka çözüm yolu yok
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz