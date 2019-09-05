Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı Çorum’da iki otomobilin çarpışmasısonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Çorum’da iki otomobilin çarpışmasısonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Ortaköy karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergani T. yönetimindeki 19 HB 804 plakalı otomobil ile Ferhat Ö. yönetimindeki 19 KL 084 plakalı otomobil, Cemilbey köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Rıza ve Özge T., Nazmiye, Gülse, Fatma, Nurcan ve Menşure Ö. yaralandı. Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alında alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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