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Yerel

Çorum’da geceyi hareketlendiren yangın! Ekipler anında müdahale etti

Çorum’da gece vakti bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken; olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 07:10:00 -
Çorum’da geceyi hareketlendiren yangın! Ekipler anında müdahale etti

Çorum'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ulukavak mahallesi Mavral sokakta bulunan bir binanın bacasında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

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