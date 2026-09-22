Çorum'da ağıl yangını: 100 koyun telef oldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çorum’da bir ağılda çıkan yangın yaklaşık 100 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Ekipler yangına müdahale ederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Bağları mevkisinde Arif Ş'ye ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden Arif Ş, kendi imkanlarıyla yangını söndürümeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ağıldaki yaklaşık 100 koyun telef oldu, yaralı kurtarılan 20 koyun ise kesime gönderildi.