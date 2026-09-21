  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya’daki Türk zaferine çirkin manipülasyon: CHP’li şarlatan Hüseyin Aygün yine fitne çıkardı Gazeteci ifşa etti: Yolsuz Eko’nun çevresi kan kusuyor! Bu artık sır değil MİT koordinesinde operasyon: Yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi Türk savaş uçakları bir bir havalandı! Kıbrıs’ın güneyinde gövde gösterisi ABD ve Batı’nın ambargolarını kutuplardan deliyor! Rusya nükleer buzkıran ile ticaret yolu açıyor AK Parti mi, CHP ve YP’mi? Fondaş İsmail Saymaz’dan adalar tahmini Kaçak elektrikle mücadelede dijital dönem! Yapay zeka tespit etti, dron yakaladı! Kişisel veri hırsızlarına operasyon: Trafik kazası örgütü çökertildi Jet Fadıl’dan alınan paralar şimdi paylaşılamıyor! Kadir İnanır parasını, emekçiler havasını aldı Hani mahkeme kararını tanımıyordun Özgür? Dün butlan karşıtı bugün işbirlikçi
Gündem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar, "suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama" suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında, DMHİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Kişisel veri hırsızlarına operasyon: Trafik kazası örgütü çökertildi
Kişisel veri hırsızlarına operasyon: Trafik kazası örgütü çökertildi

Gündem

Kişisel veri hırsızlarına operasyon: Trafik kazası örgütü çökertildi

MİT koordinesinde operasyon: Yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
MİT koordinesinde operasyon: Yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Gündem

MİT koordinesinde operasyon: Yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Kuriş operasyonu sonrası kayyım atanmıştı! O giyim firmasının sahibi gözaltında
Kuriş operasyonu sonrası kayyım atanmıştı! O giyim firmasının sahibi gözaltında

Gündem

Kuriş operasyonu sonrası kayyım atanmıştı! O giyim firmasının sahibi gözaltında

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

artık içerdekilerin dışarıya çıkma vakti geldi.. suçluları çıkartıp suçsuzlar olarak vatandaşın içeriye girmesi lazım. azınlığa düşecek millet... bu kadar suçlu olur mu yahu......
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23