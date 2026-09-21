Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar, "suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama" suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında, DMHİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturma titizlikle devam etmektedir."