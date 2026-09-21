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Dünya Suudi Arabistan'da savaş uçağı vurulan İtalya kararını duyurdu
Dünya

Suudi Arabistan'da savaş uçağı vurulan İtalya kararını duyurdu

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Suudi Arabistan'da savaş uçağı vurulan İtalya kararını duyurdu

Suudi Arabistan'daki Taif Hava Üssü'nde F2000 savaş uçağı vurulan İtalya, "Doğal Kararlılık" operasyonuna katılımını sürdüreceğini duyurdu.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Suudi Arabistan'daki Taif Hava Üssü'ne 18 Eylül'de yapılan hava saldırısında Eurofighter savaş uçağının yerdeyken vurulmasının ardından bölgede uluslararası operasyonlar çerçevesinde bulunan İtalyan personelin güvenliğini sağlayacaklarını ve taahhütlerini sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Crosetto, başbakanlık sarayı Chigi'de Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ve istihbarat birimlerinin katılımıyla düzenledikleri toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda, Orta Doğu'da uluslararası misyonlar çerçevesinde bulunan İtalyan askerlerinin durumunun gözden geçirildiğini aktaran Crosetto, "Değerlendirmeler devam ediyor ve öncelikli olarak birliklerin güvenliğine ve bölgedeki varlıklarına odaklanılıyor. Husi sözcüsünün de belirttiği gibi, herhangi bir İtalyan varlığına saldırma niyeti yoktu." ifadelerini kullandı.

 

Crosetto, özellikle hava araçları olmak üzere tüm askeri varlıklarının güvenliğini artırmak için önlemler alındığını belirterek, "Her halükarda, Doğal Kararlılık (Inherent Resolve) Operasyonu'na katılım kapsamında üstlenilen uluslararası taahhütlere ve personelimizin korunmasına uygun şekilde operasyonel faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İtalyan ANSA ajansının başbakanlıkta yapılan güvenlik toplantısına ilişkin haberinde de İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik son dönemdeki saldırılarının, bölgedeki İtalyan birliklerinin yeniden planlanmasına yol açtığı belirtildi.

Habere göre, söz konusu toplantıda, bölgedeki İtalyan askerlerinin sayısının azaltılması yerine daha güvenli yerlere konuşlandırılması ihtimali ele alındı.

Suudi Arabistan'ın Taif Hava Üssü'ne 18 Eylül'de düzenlenen hava saldırısında, burada konuşlu İtalya Hava Kuvvetlerinin Eurofighter F2000 savaş uçağı vurulmuştu.

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