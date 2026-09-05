Marmaris'te yaşananlar 'Asırlık Gece'de: Başkan Erdoğan anlatıyor

15 Temmuz darbe girişiminin karanlık gecesi, “Asırlık Gece” dizisinin yeni bölümünde farklı bir sahneyle yeniden ekranlara taşınıyor. Marmaris'te tatilde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimini öğrendiği andan itibaren yaşananların anlatıldığı bölümde, Erdoğan'ın o geceye ilişkin sözleri de izleyiciyle buluşuyor.

Milletin iradesine, devletin bekasına ve ümmetin umuduna kasteden FETÖ’cü alçakların 15 Temmuz’daki kanlı kalkışması, “Asırlık Gece” dizisinin yeni bölümüyle bir kez daha tarihe altın harflerle kazındı. Cuntacı hainlerin Çiğli ve Samandıra’dan havalanan suikast helikopterleriyle Marmaris’te ölüm kustuğu o karanlık saatlerde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği tarihi dik duruş ve Rabbine sığınışı izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

CUNTACILARIN SUİKASTİ BERTARAF OLDU

Dizide, hainlerin darbe girişimini öğrendiği ilk andan itibaren metanetini koruyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Besmele-i Şerif çekerek kıldığı 2 rekat sefer namazı ve ardından başlayan zafer süreci ekranlara damga vurdu.

Marmaris’te katliam planları yapan FETÖ’cü MAK ve SAD ekipleri Çiğli ve Samandıra’daki üslerden havalanıp İstanbul’un stratejik noktalarına lojistik destek ve Marmaris’e ölüm taşırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o dehşet anlarına ilişkin şu sözleri o gecenin ruhunu özetledi:

"O gece iki rekat namaz kılarak alemlerin Rabbine teslim olduk. Hamdolsun Rabbim dualarımızı geri çevirmedi ve zaferi bizlere, aziz milletimize nasip etti."