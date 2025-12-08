Çorum FK, Pendikspor’u 2-0 geçerek haftayı üç puanla kapattı
Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Çorum FK, sahasında ağırladığı Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, her iki yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı üstün tamamladı.
Maçtan dakikalar
16. dakika: Oğuz Gürbulak’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın vuruşu ağlara gitti. Yardımcı hakem pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırsa da VAR incelemesinin ardından hakem Alper Akarsu golü geçerli saydı: 1-0
42. dakika: Joseph Attamah’ın savunma arkasına gönderdiği pası iyi değerlendiren Emeka Eze, kale alanına yakın bir noktadan yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0
Karşılaşmanın ikinci yarısında Pendikspor’un çabaları sonuç vermedi ve Çorum FK skoru koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.
Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel, Oğuz Gürbulak (Atakan Akkaynak dk.64), Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Emeka Eze (Oğulcan Çağlayan dk.75)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Emin Sapancı, Danijel Aleksic, Semih Akyıldız, Taha İbrahim Rençber, Yusuf Güzel
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe (Thuram Rogerio dk.28), Vinko Soldo, Yiğit Fidan, Nuno Sequeira (Furkan Mehmet Doğan dk.46), Hüseyin Maldar, Dorde Denic (Görkem Bitin dk.72), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Mallik Wilks, Scott Clarke Harris
Yedekler: Utku Yuvakuran, Berkay Sülüngöz, Ahmet Karademir, Hamza Yiğit Akman, Enis Safin, Tarık Tekdal, Ozan Demirbağ
Teknik Sorumlu: Metin İlhan
Goller: Yusuf Erdoğan (dk.16), Emeka Eze (dk.42) – Çorum FK
Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak (Çorum FK); Yiğit Fidan, Dorde Denic, Nuno Sequeira (Pendikspor)
Çorum temsilcisi bu sonuçla ligde çıkışını sürdürürken, lider Pendikspor sahadan puansız ayrılmasına rağmen zirvedeki yerini korudu.