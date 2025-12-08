  • İSTANBUL
Bölgede Gerilim Tırmanıyor! Mısır’dan İsrail’e Sert Uyarı!

Alevilere dışarı çıkmama, PKK'lılara kutlama yapmama çağrısı yapılmıştı! Özgürlüğün 1. yılını kutlayan Suriye'de patlama!

Netanyahu’nun küstah planı dünyayı ayağa kaldırdı!

Soykırım ordusunda kriz… Siyonist katiller birer birer deliriyor

Diyanet İşleri Eski Başkanı Erbaş verilerle yalanladı! Masabaşı anketlerle Diyanet’e itibar suikastı

AK Parti ile 23 yılda nereden nereye! 2002’de 50 şimdi 132, 2002’de 60 şimdi 355

Eşi başörtüsü taktı her şey değişti: Meyhaneden seccadeye...

5 günlük grev ve eve kapanma çağrısı! Esedçi Nusayriler özgürlüğün yasında

Biri bitti diğeri başladı! Hakan Fidan’dan yoğun diplomasi

İstanbullunun çilesi bitmiyor: İETT otobüsünde şemsiyeli yolculuk dönemi
Dünya Hava saldırısı düzenlediler: Savaş yeniden başladı!
Dünya

Hava saldırısı düzenlediler: Savaş yeniden başladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hava saldırısı düzenlediler: Savaş yeniden başladı!

Tayland, ABD’nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ihlal edildiği yönünde karşılıklı suçlamaların yükseldiği bir dönemde, Kamboçya’ya hava saldırıları düzenledi.

Tayland, ABD’nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ihlal edildiği yönünde karşılıklı suçlamaların yükseldiği bir dönemde, Kamboçya’ya hava saldırıları düzenledi.

Yarım yüzyılı aşkın süredir devam eden sınır anlaşmazlığı bulunan iki Güneydoğu Asya ülkesi, Temmuz ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın araya girip ateşkes sağlamasından önce beş gün boyunca çatışmıştı.

Tayland Kraliyet Ordusu, ilk çatışmaların pazar günü patlak verdiğini belirterek, Kamboçya birliklerini Ubon Ratchathani eyaletinin doğusunda Tayland askerlerine ateş açmakla suçladı. Açıklamaya göre bir Tayland askeri hayatını kaybetti, dördü yaralandı. Ardından Anupong Üssü’nde konuşlu ek Tayland askerleri topçu ve İHA saldırılarına maruz kaldı.

 

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri Sözcüsü Hava Mareşali Jackkrit Thammavichai, Pazartesi günü yaptığı açıklamada F-16 savaş uçaklarının, “ulusal güvenliği sağlamak ve sivilleri korumak için Kamboçya’nın askeri kabiliyetini asgari seviyeye düşürmek amacıyla” konuşlandırıldığını duyurdu.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Maly Socheata ise Pazar gecesi yaptığı açıklamada Tayland birliklerini, Kamboçya mevzilerine hafif silahlar, havan topları ve tanklarla saldırmakla suçladı.
“Tay tarafı, Kamboçya’yı tamamen temelsiz şekilde ve hiçbir kanıt olmaksızın suçladı; oysa Kamboçya güçleri kesinlikle karşılık vermedi,” dedi. Bakanlık ayrıca Tayland’ın sınır boyunca askerî yığınak yaptığına dair iddiaları reddetti.

Dünya

Savaş uçaklarıyla ilgili gündeme gelen iş birliği kararı: İki dev şirket görüşüyor

