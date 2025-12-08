Hava saldırısı düzenlediler: Savaş yeniden başladı!

Tayland, ABD’nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ihlal edildiği yönünde karşılıklı suçlamaların yükseldiği bir dönemde, Kamboçya’ya hava saldırıları düzenledi.

Yarım yüzyılı aşkın süredir devam eden sınır anlaşmazlığı bulunan iki Güneydoğu Asya ülkesi, Temmuz ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın araya girip ateşkes sağlamasından önce beş gün boyunca çatışmıştı.

Tayland Kraliyet Ordusu, ilk çatışmaların pazar günü patlak verdiğini belirterek, Kamboçya birliklerini Ubon Ratchathani eyaletinin doğusunda Tayland askerlerine ateş açmakla suçladı. Açıklamaya göre bir Tayland askeri hayatını kaybetti, dördü yaralandı. Ardından Anupong Üssü’nde konuşlu ek Tayland askerleri topçu ve İHA saldırılarına maruz kaldı.

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri Sözcüsü Hava Mareşali Jackkrit Thammavichai, Pazartesi günü yaptığı açıklamada F-16 savaş uçaklarının, “ulusal güvenliği sağlamak ve sivilleri korumak için Kamboçya’nın askeri kabiliyetini asgari seviyeye düşürmek amacıyla” konuşlandırıldığını duyurdu.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Maly Socheata ise Pazar gecesi yaptığı açıklamada Tayland birliklerini, Kamboçya mevzilerine hafif silahlar, havan topları ve tanklarla saldırmakla suçladı.

“Tay tarafı, Kamboçya’yı tamamen temelsiz şekilde ve hiçbir kanıt olmaksızın suçladı; oysa Kamboçya güçleri kesinlikle karşılık vermedi,” dedi. Bakanlık ayrıca Tayland’ın sınır boyunca askerî yığınak yaptığına dair iddiaları reddetti.