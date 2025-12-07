  • İSTANBUL
Son Haberler

Gündem İsrail çekilmeden masaya oturmayız! Şeybani resti çekti!
Gündem

İsrail çekilmeden masaya oturmayız! Şeybani resti çekti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İsrail çekilmeden masaya oturmayız! Şeybani resti çekti!

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23’üncü Doha Forumu’nda çarpıcı mesajlar verdi. “Yeni Suriye’nin Bir Yılı” başlıklı panelde konuşan Şeybani, İsrail’in Suriye topraklarındaki işgaline açık bir dille karşı çıkarak, bu durum devam ettiği sürece herhangi bir anlaşmanın söz konusu olamayacağını vurguladı.

Konuşmasında Şeybani, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde karşılaştıkları zorlukları, uluslararası yaptırımları ve İsrail'in Suriye'ye yönelik politikalarını değerlendirdi.

Ülkeyi yeniden inşa ettikleri geçiş sürecinde karşı karşıya oldukları sorunlardan birinin İsrail olduğunu vurgulayan Şeybani, İsrail'in Suriye'ye yönelik politikaları üzerinde çalışılmazsa istikrarsızlaştırma girişimlerinin her zaman olacağını dile getirdi.

İsrail'in Suriye topraklarından çekilmesi konusunun değişmez kırmızı çizgileri olduğunu kaydeden Şeybani, "İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak. Hem Suriye hem de İsrail taraflarını dikkate alacak, ikili, adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmalıdır." dedi.

 

İsrail'in Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeyi ve bazı mezhep veya unsurların hareketleri üzerine bahis oynamayı bırakmasını istediklerini aktaran Şeybani, İsrail dahil herkesle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti.

Suriye'nin, "Orta Doğu'daki tek demokrasi" iddiasında bulunan İsrail'den çok daha olgun bir yaklaşım sergilediğini belirten Şeybani, bu yaklaşımın henüz yeni olmasına rağmen, daha diplomatik ve daha mantıklı olduğunun kanıtlandığını söyledi.

 

- Ekonomik yaptırımlar ve dış politika

Suriye'de, Esed rejiminin devrilmesinden sonraki 1 yıllık süreçte kaydettikleri başarılara işaret eden Şeybani, önceki rejim tarafından aşındırılan ve çarpıtılan güveni yeniden kazandıklarını dile getirdi.

Son derece sınırlı kaynaklara ve önceki rejimden miras aldıkları ağır yükümlülüklere rağmen, Suriye halkının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Şeybani, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlar, özellikle de Caesar yasaları nedeniyle hala katetmeleri gereken uzun bir yol olduğunu ifade etti.

Bir Orta Doğu ülkesi olarak dengeli bir dış politika yürütmenin en zorlu şeylerden biri olduğunu vurgulayan Şeybani, dış politikada attıkları her adımı, yaptıkları her açıklamayı, dâhil oldukları her siyasi projeyi ve her uluslararası angajmanı çok derin bir okumaya ve incelemeye tabi tuttuklarını kaydetti.

 

Şeybani, ABD yönetiminin bugün açıkça Suriye'yi "ortak ülke" olarak gösterdiğini, eskiden Suriye'ye insani bir konu olarak bakan, oradan gelen göçü nasıl durduracaklarını düşünen Avrupa ülkelerinin artık Suriye'ye geri göçten ve yatırım yapmaktan söz ettiğini belirtti.

Şeybani, son olarak, "gelecek yıl düzenlenecek Doha Forumu'nda, Suriye'de sahada ortaya konmuş gerçek başarı modellerini konuşuyor olacaklarını" söyledi.

