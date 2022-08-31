Cornelius gitti, 33’lük golcü geliyor…

Andreas Cornelius'u 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Danimarka temsilcisi Kopenhag'a satan Trabzonspor, bu oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Timetürk’e göre; Bordo-mavili takım, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Bologna forması giyen Marko Arnautovic ile ilgileniyor.

Görüşmeler başladı

Haberde, Fırtına'nın 33 yaşındaki Avusturyalı golcü oyuncu ile görüşmelere başladığı belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden golcü oyuncu, bu sezon forma giydiği 4 maçta 2 gol kaydetti. Forma giydiği takımlar Arnautovic kariyerinde FAC Altyapı, Wienna Altyapı, Twentei Inter, Werder Bremen, Stoke City, West Ham ve SH SIPG gibi takımlarının da formalarını giydi.