Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Yaralı vatandaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzeri belediye binası yakınında meydana geldi.
Atatürk Meydanı istikametine seyreden F.Ü. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçen A.Ö. isimli yayaya çarptı.
Yaralanan vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı vatandaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.