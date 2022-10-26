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Yerel Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralı
Yerel

Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Yaralı vatandaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 20:51:00 -

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzeri belediye binası yakınında meydana geldi.

Atatürk Meydanı istikametine seyreden F.Ü. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçen A.Ö. isimli yayaya çarptı.

Yaralanan vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı vatandaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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