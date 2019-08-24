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Çorlu Belediyesi’nden Çorlu’nun huzuruna katkı

Daha önce satın aldığı 11 aracı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis eden Çorlu Belediyesi 7 otomobil daha teslim etti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:34
Çorlu Belediyesi’nden Çorlu’nun huzuruna katkı

Daha önce satın aldığı 11 aracı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis eden Çorlu Belediyesi 7 otomobil daha teslim etti. Toplamda 18 araç emniyete verilirken bu sayının 35 olacağı kaydedildi.


Çorlu Belediyesi tarafından Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün kullanımına tahsis edilen 7 hizmet aracı için devir teslim töreni gerçekleştirildi.


Çorlu’nun daha huzurlu, daha güzel bir kent olması için çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi, kentte hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalara devam ediyor. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün güvenlik ve asayişi sağlamak üzere ihtiyaç duyduğu hizmet araçlarının alınmasına katkıda bulunan Çorlu Belediyesi, 7 hizmet aracının devir teslim törenini gerçekleştirdi.


Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Güner Çetin, İbrahim Turgut Bolat, Kemaleddin Avcı ve Özcan Veysel Tunçcan, belediye meclis üyeleri, emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri katıldılar.


“Ortak paydamız Çorlu”


Hizmet aracı devir teslim töreninde söz alan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, şehirdeki huzur ve asayişin sağlanmasında Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün önemine değinerek teşkilatın imkanlarının genişletilmesi noktasında her daim destek vereceklerini ifade etti. Her çalışmanın Çorluluların huzuru, güvenliği için gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Sarıkurt, “Bizim ortak paydamız, Çorlu’muz. Güzel kentimizin güzel insanları bu kentte huzurla yaşasın diye tüm kamu kurumlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Bizler birbirimizle koordineli bir şekilde çalışarak Çorlu’muzu daha güzel noktalara taşımaya devam ediyoruz. Bölgemizin en güzel, en gelişmiş kenti Çorlu’muz için hep birlikte, hep sevgiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Emniyet Müdürlüğümüze 7 aracın daha devir teslim törenini gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni hizmet araçlarının Emniyet Teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı ve hizmet araçlarının anahtarları emniyet mensuplarına teslim edildi.


Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da daha önce imza altına alınan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) sözleşmesi kapsamında araçların belediye tarafından emniyete verildiğini bu kapsamda toplam sayının 18 olduğunu 35 araç olana kadar araç takviyesinin süreceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:34
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