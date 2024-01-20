Çörek otu: Kiloyu yok edecek düşman, kilolar cayır cayır yandı! Biliyor muydunuz? İşte sıfır kalori, şimdi bunu yapın

Kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olan çörek otunun bilinmeyen faydalarını www.gunisigigazetesi.net sizler için araştırdı.

Çörek otu kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilecek fitokimyasal, antiinflamatuar ve antioksidanlar açısından zengindir. Çörek otu içerdiği kalsiyum, çinko ve demir gibi bileşenler ile diyabet, kalp hastalığı ve obeziteye iyi gelir, kolesterolü düşürür ve inflamasyonu hafifletir.

Çörek otu ne zaman yenirse zayıflatır?

Kilo verme ve kurt dökme gibi amaçlarla sabahları aç karna tüketilmesi uygun olacaktır. İştahın kontrolüne yardımcı olur. Çiğ tohum 1-2 çay kaşığı olarak ağızda çiğnenerek yutulabilir. Yağ olarak da 1-2 çay kaşığı olarak tüketilebilir.

Çörek otunun faydaları şunlardır:

Çörek otunun kolesterolü düşürmeye yardımcı özelliği vardır

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Bağışıklık sistemini güçlendirir

Antihistamin etkisi saman nezlesi gibi alerjik reaksiyonlara iyi gelir

Astım ve bronşit semptomlarını azaltır

Adet döngüsünü düzene sokup ve sancılarını hafifletir

Kanserle mücadele eder

KOAH hastaları için akciğerleri iyileştirmeye yardımcıdır

Enfeksiyona neden olabilen bakterileri öldürür

Sperm sayısını arttırma üzerinde olumlu etkileri vardır

İltihaplı cildi yatıştırmaya yardım eder

Karaciğer hasarlarına karşı koruyucudur

Mide ülserini önler

Eklem ağrılarının azaltılmasında etkilidir

Diyet rutinleri ve beslenme programlarında kullanılabilir

Küçük ölçekli araştırmalarda egzama, sedef ve akne gibi cilt hastalıklarını iyileştirmede yardımcı olduğuna dair olumlu etkiler de göstermiştir.

Çörek otunun sağladığı bu faydalar, vücudu hücre hasarı ve kronik hastalıklardan terapötik özellikler gösteren timokinon adı verilen ana aktif bileşiğinden kaynaklanmaktadır. Özellikle astım, saman nezlesi, diyabet, yüksek tansiyon, egzama, kilo verme, adet sancıları gibi hastalıklar ve şikâyetlerin giderilmesi için de tüketilen çörek otunun faydaları saymakla bitmiyor.