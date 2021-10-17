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Yaşam Çorabın içinden çıktı, polis bile şaşırdı!
Yaşam

Çorabın içinden çıktı, polis bile şaşırdı!

Kırıkkale’de bir akaryakıt istasyonunda şüphe üzerine durdurulan otomobilin motor bölümünde yapılan aramada, çorabın içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 18:22:00 -
Çorabın içinden çıktı, polis bile şaşırdı!

Kırıkkale’de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilin motor bölümünde yapılan aramada, çorabın içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobil sürücü M.T.’nin (50) hareket ve tavırlarından şüphelenen polis, Cumhuriyet Savcılığı’ndan arama izni kararı aldı.

1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

 

Otomobilde yapılan aramada motor bölümüne gizlenmiş çorap içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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