COP31 öncesi sanayiden kritik çağrı! KOBİ’ler için iklim finansmanı artırılsın

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 öncesinde sanayinin yeşil ve dijital dönüşümüne ilişkin önemli bir çağrı geldi. Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde hazırladıkları ortak çağrı metniyle iklim finansmanına yönelik mekanizmaların artırılmasını talep etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO ile TTGV, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 kapsamında "Gelişmekte Olan Ülke Sanayilerinin İkiz Dönüşümü- ASO ve TTGV'den COP31'e Çağrı" başlıklı ortak çağrı metni hazırladı.

Çağrı metnine göre, gelişmekte olan ülkeler teknolojiyi öğrenen, uyarlayan, geliştiren ve üreten aktörlere dönüşmeli. İklim finansmanının somut uygulamalara dönüşmesi gerekiyor. Özellikle KOBİ'lerin yararlanabileceği erişilebilir finansman ve yatırım mekanizmaları güçlendirilmeli. Teknolojiler laboratuvardan sahaya taşınmalı, ortak AR-GE, demonstrasyon projeleri ve üretim ortaklıklarıyla yenilikçi çözümlerin uygulanması ve yaygınlaştırılması desteklenmeli.

Yeşil ve dijital dönüşüm birlikte ele alınmalı, mevcut sanayinin daha temiz, verimli ve dayanıklı hale getirilmesi kadar dönüşümü mümkün kılacak teknolojileri üretme kapasitesi geliştirilmeli.

Uluslararası işbirlikleri teknolojik eşitsizlikleri azaltacak şekilde kurgulanmalı, gelişmekte olan ülkeler arasında ortak öğrenme, teknoloji geliştirme ve üretim mekanizmaları yaygınlaştırılmalı.

KOBİ’ler için önemli talep

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının, somut işbirlikleri ve destek mekanizmaları geliştirmek için önemli bir fırsat olduğunu bildirdi.

Finansman ve teknolojiye erişim güçlüklerinin, işletmelerin ihracat pazarlarını ve rekabet güçlerini tehdit ettiğine dikkati çeken Ardıç, gelişmekte olan ülkelerin üretme ve teknoloji geliştirme imkanlarını genişletmenin öncelikli olması gerektiğini belirtti.

Ardıç, "İklim hedeflerine ilerlerken ülkeler arasındaki teknoloji ve kalkınma farklarını azaltmaya çalışalım. Uzun vadeli ve erişilebilir iklim finansmanını, KOBİ'lerin de yararlanabileceği somut yatırım imkanlarına dönüştürelim. Ortak AR-GE, pilot uygulama ve üretim programlarıyla teknolojik yetkinlikleri daha fazla ülkeye yayalım." değerlendirmesinde bulundu.

TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Değerhan Usluel de temel güçlüğün, bilinen iklim teknolojilerini gerçek üretim koşullarına taşıyacak mekanizmaların yeterince kurulamaması olduğunu belirterek, "İlk riski üstlenecek, demonstrasyon projelerini destekleyecek ve elde edilen bilgiyi paylaşacak mekanizmaları güçlendirelim." ifadesini kullandı.

COP31 programları

ASO, Yeşil Bölge'deki standında ASO 2. OSB, ASO Teknopark, ASO Model Fabrika, ASO METES ve ASO NÜKSAK ile çalışmalarını tanıtacak.

İki kurum, 16 Kasım'da Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü ortak etkinlikte ele alacak.

ASO NÜKSAK aracılığıyla düzenlenecek panelde, nükleer enerjinin arz güvenliği ve temiz enerji dönüşümündeki rolü değerlendirilecek.

ASO tarafından 13 Kasım'da "Karbon Fiyatlaması Çağında Türkiye Sanayisi: SKDM, ETS ve Düşük Karbonlu Rekabetçilik" paneli düzenlenecek. ASO, Türkiye Bankalar Birliği ve Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Teşkilatı tarafından düzenlenecek panellerde de sanayi sektörünün görüşlerini aktaracak.

TTGV, Brezilyalı CGEE ile 11 Kasım'da Türkiye Pavilyonu'nda, 19 Kasım'da UNFCCC'nin resmi yan etkinlik programında yer alacak. Ayrıca 16 Kasım'da AFAD standında, 19 Kasım'da TSKB Pavilyonu'nda etkinliklere katılacak.