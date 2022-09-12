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Yerel Çöp kamyonu çamura saplandı
Yerel

Çöp kamyonu çamura saplandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolları su basarken, yolu olmayan ‘Sofia Evleri’nde belediyenin çöp kamyonu kayarak çamura saplandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 19:08:00 -
Çöp kamyonu çamura saplandı

İlçenin Sofular Mahallesi Veliköyü yolunda bulunan CHP’li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın reklamını bizzat yaptığı "Sofia Evleri"ne giden yollar hala yapılmadı. Site sakinleri mağduriyet yaşayama devam ederken, belediyenin çöp kamyonu topraklı yolda kayarak çamura saplandı. Çamura saplanan belediyenin çöp kamyonunu belediyeye ait iş makinası gelerek çıkarmak için çalışma başlattı.

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