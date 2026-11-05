  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Macron'un kabusu büyüyor: Fransa'da fahiş zamlar bardağı taşırdı Fatma Betül Sayan Kaya adliyede Hedefte değil panikte Burhanettin Duran'dan flaş açıklama: Teyakkuz halindeyiz! İmamoğlu, Özel, Sarıgül, Böcek… “Para zaafı olanların aynı partide buluşması tesadüf mü?” Sarı metalde ralli! Gram altın güne hızlı başladı Rahmi Er: 3 Kasım itibariyle çöküş dönemi başladı! Zulmün baş aktörü ABD duraklama devrinde! Selvi, Trump’ın seçimi neden kaybettiğini yazdı! “Seni Minap’taki masum çocukların ahı yıktı!” Kırmızı Bülten'le aranıyordu... Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi! Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde kimsenin görmediği o ayrıntı! Yücel Kaya yazdı
Gündem Çöp evde acı son: 78 yaşındaki kadın ölü bulundu
Gündem

Çöp evde acı son: 78 yaşındaki kadın ölü bulundu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çöp evde acı son: 78 yaşındaki kadın ölü bulundu

Kütahya’da yoğun çöp ve atıkla dolu evinde bulunan 78 yaşındaki kadın yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki bir apartmanın sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine çöp ev ihbarında bulunması üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın 2. katındaki dairenin kapısının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdivenle balkon penceresinden içeri girdi.

Yoğun çöp ve atık bulunan evde yapılan incelemede dairenin sahibi Fahriye Kabar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kabar'ın, kızı E.K. ile aynı evde ikamet ettiği öğrenildi.

Fahriye Kabar'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!
Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

Ekonomi

Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

Düzenleme Meclis yolunda: Sigarada adım adım yeni yasaklara
Düzenleme Meclis yolunda: Sigarada adım adım yeni yasaklara

Gündem

Düzenleme Meclis yolunda: Sigarada adım adım yeni yasaklara

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin en büyük sanayi odası seçimini yaptı: İSO’nun yeni başkanı Adnan Dalgakıran oldu
Ekonomi

Türkiye'nin en büyük sanayi odası seçimini yaptı: İSO’nun yeni başkanı Adnan Dalgakıran oldu

22 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası seçimini Adnan Dalgakıran kazandı. 155 Meclis üyesinden 153’ünü..
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
Gündem

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarıgül ailesine ve CHP bağlantılı karanlık finans çarkına yöne..
ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı
Gündem

ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı

ABD’de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin Senato ve Temsilciler Meclisi’nde uğradığı tarihi hezimetin ardından Beyaz Saray kanadı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23