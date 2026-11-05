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Ekonomi Sarı metalde ralli! Gram altın güne hızlı başladı
Ekonomi

Sarı metalde ralli! Gram altın güne hızlı başladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sarı metalde ralli! Gram altın güne hızlı başladı

Gram altın dün yüzde 3,59’luk yükselişle 6 bin 530 liradan kapanmasının ardından yeni güne de alıcılı başladı. Saat 09.20 itibarıyla yüzde 1,53 artan gram altın 6 bin 636 liradan işlem gördü.

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürerken, gözler ABD’deki Kongre ara seçimlerinin ardından küresel piyasalarda yaşanan değişime çevrildi. Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 3,59 artışla 6 bin 530 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,53 artışla 6 bin 636 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 930 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 588 liradan satılıyor.

 

ABD ara seçimi etkili oldu

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Kesinleşmeyen sonuçlara göre Demokratların seçimlerde elde ettiği başarı, Başkan Donald Trump'ın politikalarını hayata geçirme noktasında siyasi açıdan elini zayıflattı.

 

Altının onsu ise ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçlarının etkisiyle yükselmeye​​​​​​​ devam ederek yüzde 1,23 artışla 4 bin 112 dolardan işlem görüyor. Diğer taraftan ABD'de başkanlık makamı ile Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluk arasındaki siyasi ayrışmanın ülkede siyasi kaynaklı büyük politika değişikliklerinin önüne geçebileceği değerlendiriliyor. Seçim sonuçlarının belirginleşmesiyle varlık fiyatlarındaki hareketler dikkati çekiyor. ABD'de tahvil piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, ABD'nin 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde sert düşüş yaşandı.

 

ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puan azalışla yüzde 4,56'ya, 10 yıllık tahvil getirisi de 13 baz puan kayıpla yüzde 4,85'e gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyelerine indi. Yatırımcıların ara seçimin ardından ABD ekonomisinin büyüme görünümü ve Trump yönetiminin maliye politikalarını yeniden değerlendirmesi dolar üzerindeki baskıyı artırdı.

 

Dolar endeksi dün 101,09'a inerek son 5 haftanın en düşük seviyelerine gerilerken, doların zayıflaması emtiaları destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ÜFE, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, BoE Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

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