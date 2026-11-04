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Ekonomi
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Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

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Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

Dünyanın her köşesinde milyonlarca insan hayatını kazanmak için bir işte çalışıyor. Ancak bazı meslekler var ki insan hayatını doğrudan tehdit eden risklerle de karşı karşıya bırakabiliyor.

#1
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

ÖLÜM ORANI EN YÜKSEK MESLEK BELLİ OLDU! Yüksekten düşme, zehirli maddelere maruz kalma, patlama, yangın ve ölümcül kazalar gibi pek çok tehlike, bu alanlarda çalışanların günlük yaşamının bir parçası haline geliyor. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen bazı çalışma ortamlarında en küçük bir hata bile telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabiliyor.

#2
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

İŞTE DÜNYANIN EN TEHLİKELİ MESLEKLERİ!

#3
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

BAKIM İŞÇİLERİ

#4
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

TELEKOMÜNİKASYON HAT İŞÇİLERİ

#5
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

AĞIR EKİPMAN OPERATÖRLERİ

#6
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

PEYZAJ ŞEFLERİ

#7
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

İNŞAAT VE MADENCİLİK ŞEFLERİ

#8
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

TAMİRCİ | TEKNİSYEN ŞEFLERİ

#9
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

ELEKTRİK HATTI İŞÇİLERİ

#10
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

İNŞAAT İŞÇİLERİ

#11
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

TARIM İŞÇİLERİ

#12
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

ÇİFTÇİLER VE HAYVANCILIK İŞLETMECİLERİ

#13
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

PARK - BAHÇE BAKIM GÖREVLİLERİ

#14
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

KAMYON VE TESLİMAT ŞOFORLERİ

#15
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

YERALTI MADENCİLERİ

#16
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

İNŞAAT YARDIMCI İŞÇİLERİ

#17
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

ÇATI USTALARI Çatı ustalarının en büyük tehlikesi yüksekten düşme. Korunmasız çatı kenarları, kırılgan yüzeyler ve iskele eksikliği, basit bir dengesizlikte bile ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

#18
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

BALIKÇILAR VE AVCILAR Denizde kötü hava koşulları, tekne kazaları, ağır ekipmanla temas ve özellikle boğulma en büyük ölüm nedeni. Küçük teknelerin sert havaya dayanıksızlığı ve uzun çalışma saatlerinin yarattığı yorgunluk, riski katlıyor.

#19
Foto - Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

KERESTE/ORMANCILIK İŞŞÇİLERİ Ağaç kesimi ve taşımacılığı sırasında devrilen ağaçların altında kalma, yüksekten düşme ve ağır ekipman kazaları en sık ölüm nedenleri arasında. Ormanlık alanlarda çalışmanın getirdiği izolasyon, acil müdahaleyi geciktirerek riski daha da artırıyor./ derleyen: haber7

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