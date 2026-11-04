Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!
Dünyanın her köşesinde milyonlarca insan hayatını kazanmak için bir işte çalışıyor. Ancak bazı meslekler var ki insan hayatını doğrudan tehdit eden risklerle de karşı karşıya bırakabiliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın her köşesinde milyonlarca insan hayatını kazanmak için bir işte çalışıyor. Ancak bazı meslekler var ki insan hayatını doğrudan tehdit eden risklerle de karşı karşıya bırakabiliyor.
ÖLÜM ORANI EN YÜKSEK MESLEK BELLİ OLDU! Yüksekten düşme, zehirli maddelere maruz kalma, patlama, yangın ve ölümcül kazalar gibi pek çok tehlike, bu alanlarda çalışanların günlük yaşamının bir parçası haline geliyor. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen bazı çalışma ortamlarında en küçük bir hata bile telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabiliyor.
İŞTE DÜNYANIN EN TEHLİKELİ MESLEKLERİ!
BAKIM İŞÇİLERİ
TELEKOMÜNİKASYON HAT İŞÇİLERİ
AĞIR EKİPMAN OPERATÖRLERİ
PEYZAJ ŞEFLERİ
İNŞAAT VE MADENCİLİK ŞEFLERİ
TAMİRCİ | TEKNİSYEN ŞEFLERİ
ELEKTRİK HATTI İŞÇİLERİ
İNŞAAT İŞÇİLERİ
TARIM İŞÇİLERİ
ÇİFTÇİLER VE HAYVANCILIK İŞLETMECİLERİ
PARK - BAHÇE BAKIM GÖREVLİLERİ
KAMYON VE TESLİMAT ŞOFORLERİ
YERALTI MADENCİLERİ
İNŞAAT YARDIMCI İŞÇİLERİ
ÇATI USTALARI Çatı ustalarının en büyük tehlikesi yüksekten düşme. Korunmasız çatı kenarları, kırılgan yüzeyler ve iskele eksikliği, basit bir dengesizlikte bile ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
BALIKÇILAR VE AVCILAR Denizde kötü hava koşulları, tekne kazaları, ağır ekipmanla temas ve özellikle boğulma en büyük ölüm nedeni. Küçük teknelerin sert havaya dayanıksızlığı ve uzun çalışma saatlerinin yarattığı yorgunluk, riski katlıyor.
KERESTE/ORMANCILIK İŞŞÇİLERİ Ağaç kesimi ve taşımacılığı sırasında devrilen ağaçların altında kalma, yüksekten düşme ve ağır ekipman kazaları en sık ölüm nedenleri arasında. Ormanlık alanlarda çalışmanın getirdiği izolasyon, acil müdahaleyi geciktirerek riski daha da artırıyor./ derleyen: haber7
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