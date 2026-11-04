Ölüm oranı ikiye katlandı: En tehlikeli meslek belli oldu!

ÖLÜM ORANI EN YÜKSEK MESLEK BELLİ OLDU! Yüksekten düşme, zehirli maddelere maruz kalma, patlama, yangın ve ölümcül kazalar gibi pek çok tehlike, bu alanlarda çalışanların günlük yaşamının bir parçası haline geliyor. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen bazı çalışma ortamlarında en küçük bir hata bile telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabiliyor.