İmamoğlu, Özel, Sarıgül, Böcek… “Para zaafı olanların aynı partide buluşması tesadüf mü?”

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, kaleme aldığı köşe yazısında Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Muhittin Böcek ve Sarıgül ailesine yönelik gündeme gelen para ve yolsuzluk iddialarını değerlendirdi.

Övür, İmamoğlu ve Özel'in siyasette değişim vaadiyle ortaya çıktıklarını ancak beklentileri karşılayamadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi bu açıdan sınıfta kaldı. Oysa onlar da yola ‘değişim’ sloganıyla çıkmıştı. Ama ne yeni siyaset üretebildiler ne de ‘yolsuzluk’ iddialarından kurtuldular.”

“BU YÜKÜ HİÇBİR SİYASİ AKTÖR TAŞIYAMAZ”

İki ismin üzerindeki iddiaların siyasette değişim söylemini gölgelediğini belirten Övür, şöyle devam etti:

“Omuzlarındaki bu ağır yükle de siyasette değişim rüzgârı estirmeleri mümkün değil. Bu yükü hiçbir siyasi aktör taşıyamaz.”

İmamoğlu hakkındaki yargı sürecine dikkat çeken Övür, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız ve Adem Soytekin gibi isimlerin duruşmalarda rüşvet verdiklerine yönelik açıklamalarda bulunduklarını aktardı.

ÖZEL'E YÖNELİK PARA İDDİALARINI HATIRLATTI

Övür, bir siyasi parti genel başkanının çanta veya poşet içerisinde para almakla suçlanmasını da yazısında gündeme taşıdı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ifadesine atıfta bulunan Övür, şu sözleri aktardı:

“Özel'in isteği üzerine seçim döneminde 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptım.”

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da para verdiğini belirten Övür, söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

“SARIGÜL DE BU KERVANA KATILDI”

Almanya bağlantılı dolandırıcılık iddialarına da değinen Övür, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün açıklamalarını gündeme getirdi.

Övür, Emir Sarıgül'ün babasının verdiğini belirttiği paraları yer ve zaman göstererek anlattığını kaydetti.

“ÖZGÜR ÖZEL NE YAPTI?”

Övür, geçmişte Deniz Baykal hakkında ortaya atılan İsviçre'de gizli hesap iddiaları karşısında gösterilen tepkiyi hatırlatarak Özgür Özel'in tutumunu eleştirdi:

“Normalde bir siyasi parti genel başkanı böyle bir iddia karşısında yeri göğü inletir. Yıllar önce rahmetli Deniz Baykal'ın ‘İsviçre'de gizli hesabı var’ denildiğinde öyle yapmıştı. Özgür Özel ne yaptı? Ne o restorana gitmediğini söyledi ne de dava açacağından söz etti. Şaşkın ve ne dediği anlaşılmayan bir açıklama yaptı.”

“AYNI PARTİDE BULUŞMALARI TESADÜF MÜ?”

Mahmut Övür, yazısını dikkat çeken şu soruyla tamamladı:

“Bunca yolsuzluk olayıyla Yeni Partililerin ilişkili olması ve para zaafı olan riskli isimlerin aynı partide buluşması tesadüf mü?”