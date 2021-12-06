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Ekonomi COP 22 Konferansı Antalya’da yapılacak
Ekonomi

COP 22 Konferansı Antalya’da yapılacak

‘Barselona Sözleşmesi’nin 22. Taraflar Konferansı (COP 22) 7-10 Aralık’ta Antalya’da düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 13:17:00 -
COP 22 Konferansı Antalya’da yapılacak

ERTUĞRUL ŞAHAN  ANKARA

Toplantıda Akdeniz’deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliği ele alınacak. COP 22 sonrası Türkiye, ‘Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı’ görevini İtalya’dan devralacak. ‘Barselona Sözleşmesi’ olarak adlandırılan Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 22. Taraflar Konferansı (COP 22) 7 -10 Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya Kaya Palazzo Golf Otel’de yapılacak.

Bakanlar oturumu 3'üncü gün

4 gün sürecek toplantının 3’üncü gününde ‘Barselona Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerin çevre bakanları ‘Bakanlar Oturumu’nda bir araya gelecek. Türkiye adına toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘Mavi Bir Akdeniz’e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek’ başlıklı dokümanla katılacak. Oturumda ‘Akdeniz için Orta Vadeli Strateji Belgesi’nin onaylanması’ ve “Akdeniz’in Biyoçeşitliliğinin Korunmasına Yönelik 2020 Sonrası Eylem Planı’nın uygulamaya konulması’ başta olmak üzere önemli kararların alınması öngörülüyor.

Emine Erdoğan ev sahipliği yapacak

Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Joyse Msuya ile konferansa katılım sağlayan ülkelerin kadın liderlerine yönelik ‘Akdeniz’deki Kadın Liderler Öğle Yemeği’ düzenlenecek.

8 Aralık Çarşamba akşamı ise Bakanlar Resepsiyonu verilecek. Resepsiyon, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) 50’nci Yıl Etkinliği’ne sahne olacak.

Türkiye görevi devralıyor

COP 22 toplantısı sonrası Türkiye, 2 yıl süreyle ‘Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı’ görevini İtalya’dan devralacak. COP 22, Covid-19 pandemisi sonrası yüz yüze gerçekleştirilecek ilk toplantı olması nedeniyle de ayrı önem taşıyor.

Sözleşmenin hedefi

‘Barselona Sözleşmesi’ çerçevesinde ‘Akdeniz deniz çevresinin korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve daha iyi hale getirmek için gerekli tedbirlerin alınması’ amacıyla kıyıdaş ülkeler arasında iş birliği çalışmaları yürütülüyor. İki yılda bir düzenlenen toplantıya sözleşmeye taraf olan 21 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ve üst düzey yetkilileri, teknik ekipler, konuyla ilgili odak noktalar, uluslararası sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve bilim insanları katılıyor. Toplantılarda söz konusu amaç çerçevesinde mali ve teknik detaylar görüşülerek tarafların onayına sunuluyor. 2-5 Aralık 2019 tarihlerinde İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenen ‘Barselona Sözleşmesi 21. Taraf Ülkeler Toplantısı’nda COP 22’nin 7-10 Aralık 2021’de Antalya’da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Türkiye 1982 yılında üye olduğu sözleşmenin sekretaryası Atina’da bulunuyor.

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