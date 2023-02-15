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Spor Coman eski takımını yıktı
Spor

Coman eski takımını yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih deplasmanda PSG'yi 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 02:11:00 -
Coman eski takımını yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi PSG sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşmada Bayern Münih, PSG'yi 53. dakikada Kingsley Coman'ın attığı golle 1-0 yendi.

Bayern Münih'te Benjamin Pavard, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

PSG formasıyla 16 yaş 343 günlükken sahaya çıkan Fransız futbolcu Warren Zaire-Emery, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.

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