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Aktüel Çökme tehlikesi oluşan bina boşaltıldı
Aktüel

Çökme tehlikesi oluşan bina boşaltıldı

Tokat'ta, bitişiğindeki inşaatın temel çalışmaları nedeniyle çökme tehlikesi yaşanan bina tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 22:51:00 -
Çökme tehlikesi oluşan bina boşaltıldı

Tokat'ta, bitişiğindeki inşaatın temel çalışmaları nedeniyle çökme tehlikesi meydana gelen bina tahliye edildi.

Devegörmez Mahallesi Fevzi Paşa Sokağı'nda 4 katlı binanın yanında inşaat için temel çalışması başlatıldı.

Çalışmaların devam ettiği sırada temeli kazılan yerin yanındaki binanın, yan binadan 10 santimetre kadar ayrılması üzerine bölgede AFAD ve polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Tahliye edilmesine karar verilmesi üzerine apartman sakinleri binadan ayrıldı. Polis ekipleri de bina ve çevresine güvenlik şeridi çekti.

Apartman sakinlerinin yakınlarının yanına gittiği, binanın durumuyla ilgili yarın detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

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