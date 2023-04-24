Çok sert vurdu! 7,1 büyüklüğünde deprem oldu
Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.
Yerin 49 kilometre altında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
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Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.