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Yerel Çok sayıda kapkaça bulaşmıştı... Enselendi
Yerel

Çok sayıda kapkaça bulaşmıştı... Enselendi

Gaziantep'te 6 kapkaç olayı gerçekleştirildiği belirlenen hırsız ekipler tarafından enselendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 10:04:00 -
Çok sayıda kapkaça bulaşmıştı... Enselendi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen 6 kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.D. operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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