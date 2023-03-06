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Ekonomi “Çok mutluyuz, gurur verici bir organizasyon gerçekleştirdik”
Ekonomi

“Çok mutluyuz, gurur verici bir organizasyon gerçekleştirdik”

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince organize edilen “4. Uluslararası Yatçılık Sektörü” etkinliği sona erdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 10:52:00 -
"Çok mutluyuz, gurur verici bir organizasyon gerçekleştirdik"

İki gün süren programda, çeşitli ülkelerden 25 firma ile Türkiye’deki yat kaptanları katıldı. Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, “Çok mutluyuz, gurur verici bir organizasyon gerçekleştirdik. Aldığımız geri dönüşler çok olumlu, etkinliğimiz çok iyi geçti. Bu durum bize cesaret verdi” dedi.

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