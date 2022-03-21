Çok konuşulacak Feghouli iddiası

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elenen Galatasaray, Süper Lig'in 30. hafta maçında Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı köşesine taşıyan gazeteci Levent Tüzemen, Sofiane Feghouli'nin forma giymemesi nedeniyle teknik direktör Domenec Torrent'i eleştirdi. Tüzemen, Feghouli'nin neden oynamadığına dair sürpriz bir iddiada bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elenen Galatasaray, Süper Lig'in 30. hafta maçında Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı köşesine taşıyan gazeteci Levent Tüzemen, Sofiane Feghouli'nin forma giymemesi nedeniyle teknik direktör Domenec Torrent'i eleştirdi. Tüzemen, Feghouli'nin neden oynamadığına dair sürpriz bir iddiada bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'de kabus gibi günler yaşamaya devam ediyor. Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan sarı-kırmızılılar son olarak Erol Bulut'un Gaziantep'ine 3-1 kaybetti. 1-0 öne geçtiği maçta skor üstünlüğünün koruyamayan Galatasaray'da eleştirelerin odağında Domenec Torrent vardı.

Levent Tüzemen, Sabah gazetesindeki köşesinde Feghouli'nin oynatılmamasını eleştirdi ve 'Torrent ile arasında bir sorun mu var?' iddiasında bulundu.

FEGHOULI MUAMMASI: 'KONYA'DA BARÇA'DA YOKTU'

Tüzemen'in köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

Feghouli kulübede oturup oyuna girmiyorsa, oyun onu çağırıyorsa Cezayirli oyuncu, neden Gaziantep'e getiriliyor? Torrent'in Feghouli ile arasında bir sorun mu var? Konya'ya götürülmedi, Barcelona deplasmanında oyundan alındı, Beşiktaş maçında çok iyi oynarken ikinci yarıya çıkmadı, en son Barça maçında kulübede bile olmadı. Feghouli gibi bir oyun liderine Galatasaray'ın ciddi ihtiyacı var.