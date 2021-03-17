  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çok ama çok acı! Samsun'daki kaza görüntüsü kan dondurdu
Gündem

Çok ama çok acı! Samsun'daki kaza görüntüsü kan dondurdu

Samsun'da meydana gelen feci kazada hafif ticari araçla çarpışıp savrulan otomobil, kavşakta karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen anne ve kızına çarptı. Kazada 29 yaşındaki Zehra Atmaca hayatını kaybetti, annesi Ayşegül Aydemir (47) ise yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 14:40:00 -

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kampüsü'nde meydana geldi. Ahmet Enes B. yönetimindeki 55 AAH 266 plakası hafif ticari araçla Semih Murat Y. yönetimindeki 55 AEC 069 plakalı otomobil döner kavşakta çarpıştı.

Savrulan otomobil, karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen Zehra Atmaca ve annesi Ayşegül Aydemir'e çarptı. Kazada anne ve kızı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Zehra Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Aydemir’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına aldı. Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Bu insanlar neden kırmızı ışıktan geçerler nasıl olsa trafik suçlarına ceza yok denecek kadar az
  • Yanıtla
Yüz yüze eğitimde kritik veri! Öğrencilere müjdeli haber...
Eğitim

Yüz yüze eğitimde kritik veri! Öğrencilere müjdeli haber...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin kademeli olarak yüz yüze eğitime geçerek en risksiz şekilde eğitim görebilmeleri için yapılan..
İngiliz oyuncu Emilia Clarke'tan 'Suriye' mesajı!
Dünya

İngiliz oyuncu Emilia Clarke'tan 'Suriye' mesajı!

Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı diziyle tanınan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Suriye'de sağlık merkezlerinin hedef alınmasını durdurmak..
Masumlar Apartmanı'ndaki ayrılık seyirciyi isyan ettirdi
Medya

Masumlar Apartmanı'ndaki ayrılık seyirciyi isyan ettirdi

TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü yayımlandı. Dizide yaşanan ayrılığa seyirci, sosyal medyadan isyan etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay