Coğrafi işaret şampiyonu Bolu

Analize göre, Türkiye’de coğrafi işaret başvuruları 2019 yılında 202 iken 2020 yılında bu sayı 477’ye yükseldi. Başvuruların yüzde doksanı gıda üzerine yapılırken, tescil edilen coğrafi işaretlerin de aynı şekilde gıda ile ilgili olduğu görülüyor. Baldan meyve sebzeye, zeytinyağından çorba ve tatlılara kadar uzayan listede 2020’de 164 yeni coğrafi işaret tescillenerek toplam tescilli coğrafi işaret sayımız 633’e yükseldi.

661 işaretli ürün bulunuyor

Verileri yorumlayan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Türkiye’nin şu an için 661 işaretli ürünü bulunuyor. Biz de Destek Patent olarak; İnegöl köftesinden, Gemlik zeytinine, Buldan bezinden Bodrum mandarinine, İzmir kumrusundan, İzmir lokmasına kadar birçok ilimiz için coğrafi tescil belgesi aldık” dedi. Yamankaradeniz, şunları söyledi: “Yöresel ürünlerimizin tescil ile koruma altına alarak gelecek nesillere aktarılması, hak ettikleri ekonomik değere ulaşmasını çok önemsiyoruz. Ayrıca coğrafi işaretler, bulunduğu yöreye katma değer sağlarken, istihdamın ve ihracatın önünün açılmasını da sağlıyor.”

Sahteciliğe dikkat çekti

Yamankaradeniz denetim ve uluslararası tescil konusunun önemine de dikkat çekti: ‘’Coğrafi işaret sisteminin sağlıklı bir yapıda ilerlemesi için denetim mekanizmasının çalışıyor olması çok önemli. Denetim yapısı oturtulamaz ise coğrafi işareti alınmış ürünlerin sahteleri kontrol altına alınamaz. Bu nedenle yıllık bazda denetim yapılarak raporlanması gerekiyor.”