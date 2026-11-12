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Yaşam Uçurumdan denize düştü! Otomobilden arka camdan çıkarak kurtuldu
Yaşam

Uçurumdan denize düştü! Otomobilden arka camdan çıkarak kurtuldu

Yeniakit Publisher
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçurumdan denize düştü. Araçta mahsur kalan sürücü, arka camdan kendi imkanlarıyla çıkarak yardım istedi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Kaza, Bandırma'nın Livatya bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, uçurumdan denize düştü. Kazada araçta mahsur kalan sürücü, arka camdan kendi imkânlarıyla çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Öte yandan, kazada maddi hasar gören otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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