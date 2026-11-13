Togg almak isteyenlere müjde! 1,5 milyon TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı başladı

Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobil üreticisi Togg, otomobil sahibi olmak isteyenlere yönelik yeni finansman seçeneklerini devreye aldı. Kasım 2026 kampanyası kapsamında T10X SUV ve T10F sedan modelleri için hem bireysel hem de kurumsal müşterilere özel kredi paketleri hazırlandı.

Kampanyada sıfır faizli kredi seçeneklerinin yanı sıra yüksek tutarlı ve daha uzun vadeli finansman imkânları da bulunuyor.

TOGG T10X VE T10F FİYATLARI BELLİ OLDU!

Yerli otomobil üreticisinin Kasım 2026 dönemindeki satış fiyatları da açıklandı.

Elektrikli SUV modeli T10X, 1 milyon 909 bin 48 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken, sedan modeli T10F ise 1 milyon 884 bin 980 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Her iki model için farklı donanım seviyelerine ve müşteri gruplarına göre finansman seçenekleri uygulanıyor.

BİREYSEL MÜŞTERİLERE SIFIR FAİZLİ KREDİ FIRSATI!

Togg'un bireysel müşterilere yönelik kampanyasında T10X ve T10F modellerinin V2 donanım seviyeleri için üç farklı sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor.

Buna göre müşteriler;

700 bin TL kredi: 4 ay vade, %0 faiz

500 bin TL kredi: 6 ay vade, %0 faiz

300 bin TL kredi: 10 ay vade, %0 faiz

imkânlarından yararlanabiliyor.

Bu seçeneklerle otomobil almak isteyen müşterilere, farklı bütçelere uygun kısa vadeli ödeme alternatifleri sunuluyor.

1,7 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ İMKÂNI!

Daha yüksek tutarda finansman kullanmak isteyen bireysel müşteriler için de yeni seçenekler bulunuyor.

Kampanya kapsamında 1 milyon 700 bin TL'ye kadar kredi, 48 ay vade ve aylık %2,95 faiz oranıyla kullanılabiliyor.

Performans odaklı 4More paketini tercih eden müşterilere ise 1 milyon 500 bin TL tutarında, 10 ay boyunca faiz ödemeden yararlanabilecekleri kredi seçeneği sunuluyor.

ŞİRKETLERE ARAÇ BEDELİNİN TAMAMINA KADAR KREDİ!

Togg'un yeni kampanyasında en dikkat çekici seçeneklerden biri de ticari müşterilere yönelik finansman desteği oldu.

Şirketler, şahıs firmaları ve filo sahipleri için hazırlanan kampanya kapsamında, banka onayına bağlı olarak araç fatura bedelinin %100'üne kadar kredi kullanılabilecek.

Böylece filosunu yenilemek veya şirketine yeni araç almak isteyen işletmeler, araç bedelinin tamamını krediyle finanse etme imkânına sahip olacak.

4MORE MODELLERİNE 1,5 MİLYON TL FAİZSİZ KREDİ!

Kurumsal müşterilere yönelik kampanyada 4More modelleri için ayrıca özel bir finansman seçeneği bulunuyor.

Bu kapsamda şirketler, 1 milyon 500 bin TL tutarında 10 ay vadeli sıfır faizli kredi kullanabilecek.

T10X ve T10F modellerinin V2 donanım seviyelerinde ise bireysel müşterilere sunulan sıfır faizli kredi seçenekleri geçerliliğini koruyor.

KREDİ KULLANACAKLAR BU AYRINTIYA DİKKAT!

Kampanya kapsamında sunulan kredi seçenekleri, müşterinin bireysel veya kurumsal statüsüne, tercih edilen otomobil modeline ve donanım paketine göre değişiyor.

Özellikle araç bedelinin tamamına kadar finansman sağlayan kurumsal kredi seçeneğinde banka onayı gerekiyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin kredi tahsis koşullarını, olası ek masrafları ve güncel ödeme planlarını satın alma öncesinde kontrol etmesi önem taşıyor.