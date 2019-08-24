Codefest Ankara, Türksat desteğiyle düzenlenecek
Codefest Ankara Eylül ayında ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi’nde Türksat’ın desteğiyle gerçekleştirilecek.24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:39
Codefest Ankara Eylül ayında ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi’nde Türksat’ın desteğiyle gerçekleştirilecek. Codofest Ankara, "Bu ülkede yaşayan herkes bilgisayarı nasıl programlayacağını öğrenmeli" düşüncesiyle 3-15 yaş arası çocuklar ve gençlere ’Kodlama’ ile ilgili öğretici ve eğitici zaman geçirebilecekleri bir ortam sağlıyor.
3-15 yaş arası çocukların kodlama öğreneceği ve bilgilerini geliştireceği Codefest Ankara, 28-29 Eylül 2019 tarihlerinde ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Erken yaşta çocuklara kodlama eğitimi verilmesi ve bu anlamda doğru yönlendirilmesi amacı taşıyan etkinliğe Türksat, ‘İletişim Sponsoru’ olarak destek verecek.
YORUM YAZ