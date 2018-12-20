Çocukta pnömoni yani zatürre



Mikroorganizmaların akciğerlerde yerleşmesiyle iltihap oluşur. Akciğerin solunum kapasitesini düşürerek çocuğun oksijeni yeterli derecede alamamasına yol açar.

Zatürrenin sebepleri:

- Üst solunum yolu enfeksiyonu

- Anatomik etmenler

- Bağışıklık sisteminin zayıflaması

- Sigara dumanı

- Soğuk hava

- Beslenme bozukluğu

- Öksürük refleksinin bozulması

- Zararlı gazların solunması

- Yabancı cisim

- Cilt enfeksiyonu

- Yanık

Başlıca belirtiler:

Üst solunum yolu enfeksiyonundan 2-3 gün sonra boğaz ağrısı ve nezle gibi ilk belirtiler başlar.

Ateş, titreme, öksürük, hızlı solunum, hırıltılı solunum, nefes alırken kaburgalarda çekilme, kusma, göğüs ağrısı, karın ağrısı, hareket azlığı, iştahsızlık, beslenme bozukluğu, mavi-mor renkli dudak-tırnaklar. Bazen yanlızca ateş ve hızlı solunum görülür. Pnömoni akciğerlerin alt kısmına yerleşmişse solunum sorunları olmadan yanlızca ateş ve karın ağrısı olabilir.

Bakteriyel pnömonilerde çocuk hızla hasta halini alır ve ani yüksek ateşle ve bazen de hızlı solumaya başlar. Ancak virüslerin sebep olduklarında daha yavaş ilerler ve genel olarak hırıltılı solunum gözlenir. Büyük çocuk ve ergenlerde boğaz ağrısı ve baş ağrısı genel pnömoni belirtilerine ek olarak görülür.

Önleme:

Hastalıkları oluşmadan önlenmek daha önemlidir. Örneğin, kronik hastalığı olan çocuğunuz varsa doktorun tavsiyelerine sıkı sıkıya uymanız gerekir. Çocuğunuzun yanında sigara içmeyiniz, onu soğuktan koruyunuz, beslenmesine dikkat ediniz

Hastalıklardan korunmada çocuklara hekimlerin işaret edeceği bazı aşıların yapılması da yardımcıdır.

Eller yıkanmalı ve nezleli kişilerin maske, tülbent gibi malzemelerle ağız ve burnunu kapamaları gerekir.

Bulaşıcılık hastalığın gelişmesinde önemli bir etkendir. Ebeveynlere düşen pnömonisi ya da üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişileri çocuklarından uzak tutmaktır. Eğer evinde pnömonisi ya da üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişi varsa, bu kişilerin kullandığı çatal, kaşık, bardak gibi eşyaları çocuklar kullanmamalı ve el temizliğine çok çok dikkat edilmelidir.

Hastalık süresi:

Tedavi ile bakteriyel pnömonilerin çoğu 1-2 haftada iyileşir. Viral pnömonilerin tedavisi ise daha uzun sürer.

Bulaşıcılık:

Bakteriler ve virüsler genelde enfekte kişinin ağzında ve burnunda akışkan şekilde bulunur. Mikrop, öksürük ve aksırıkla, bardakla, tabakla, mendille vs bulaşır.

Ev Tedavisi:

Eğer doktor antibiyotik verirse doktorununuz önerdiği süre kadar tedaviye uymanız gerekir.

Havadaki nem oranını artırmak için soğuk buhar kullanabilirsiniz. Eğer çocuğunuzun ateşi varsa bol sıvı almasını sağlamanız gerekir. Öksürük tedavisini doktorunuza sormanız gerekir.