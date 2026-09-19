Kozinoğlu’nun soruşturmasında kritik gelişme! Hasan Atilla Uğur ifade değiştirdi

Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde son dakikalar yeniden mercek altında. Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu’na verdiği dil altı hapının kaynağını hatırlamadı; kamera görüntülerinde elinde görülen cismi açıklayamadı, odadan çıkarılan bardağın neden kendisine gösterildiğini de söyleyemedi.

Uğur’un, önceki dönemde hâkim huzurunda verdiği imzalı beyanı da reddetmesi dikkat çekti. Savcılık şimdi “Hap nereden geldi, bardakta ne vardı, eldeki cisim neydi?” sorularının cevabını arıyor.

UĞUR’UN İFADESİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada dikkat çekici bir ifade ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla dinlenen Hasan Atilla Uğur’a, Kozinoğlu’nun rahatsızlandığı dakikalar ve cezaevi kamera görüntüleri üzerinden peş peşe sorular yöneltildi.

Uğur, Kozinoğlu’nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini, yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını söylediğini ve bunun üzerine dil altı hapı verdiğini anlattı. Ancak Uğur, kritik önemdeki ilacı nereden temin ettiğini hatırlamadığını söyledi.

HAPI NEREDEN ALDIĞIMI HATIRLAMIYORUM

Uğur ifadesinde, Kozinoğlu’nun odasına geçtiğini, kısa süre sonra kendisine seslendiğini ve “Senin dil altı hapın vardı, bana ondan getir” dediğini anlattı.

Kozinoğlu’na dil altı hapı verdiğini belirten Uğur, savcılıktaki ifadesinde şu dikkat çekici beyanda bulundu: “Ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum.”

Kozinoğlu’nun ölümünden önceki son dakikalarda kullanılan ilaç ve tansiyon cihazının kaynağına ilişkin bu belirsizlik soruşturma tutanağındaki dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

ÖNCEKİ İFADESİNDEKİ BEYANI REDDETTİ

Savcılık, Uğur’a ilk ve ikinci ifadeleri arasında tansiyon değerleri bakımından farklılık bulunduğunu ve önceki soruşturmada bu farkın kendisine sorulduğunu hatırlattı.

Uğur ise önceki dönemde hâkim huzurunda verdiği “Hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır” şeklindeki beyanı kabul etmedi. Uğur, söz konusu ifadeler için “O ifadeler bana ait değildir.” dedi. Ancak başsavcılık bizzat imzalı tutanağın bulunması nedeniyle bu beyanı şüpheli buldu.

KAMERA KAYDINDAKİ 4 DAKİKA SORULDU

Sorgu tutanağında cezaevi kamera görüntülerine ilişkin bölüm de dikkat çekti. Savcılık, Uğur’a saat 18.40’ta Kaşif KoziKozinoğlu’nun odasına girdiğinin, yaklaşık 4 dakika içeride kaldığının ve ardından elleri arkada şekilde çıkarak sağ elinde bir cisim bulunduğunun görüldüğünü belirtti.

Tutanağa göre Uğur’un odadan çıkmasının yaklaşık 6 saniye ardından Kozinoğlu koğuşa girdi ve daha sonra sol eliyle kapıyı kapattı. Savcılığın, Uğur’un elinde görüldüğü belirtilen cismin ne olduğu yönündeki sorusuna ise Uğur “Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum.” yanıtını verdi.

BARDAK DETAYI: HATIRLAMIYORUM

Kamera görüntülerinden hareketle Uğur’a bir başka dikkat çekici soru daha yöneltildi. Savcılık, Hasan Ataman Yıldırım’ın kısa süre sonra KoziKozinoğlu’nunsından elinde bardakla çıktığını ve bardağı Uğur’a gösterdiğinin görüldüğünü belirterek bunun nedenini sordu.

Uğur ise “Bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum.” dedi. Böylece Kozinoğlu’nun odasından çıkarılan bardağın neden Uğur’a gösterildiğine ilişkin husus da ifadede açıklığa kavuşmadı.

ODAMA UĞRAYIP KENDİ ODASINA GİTTİ

Uğur’un önceki ifadesinde, Kozinoğlu’nun rahatsızlanmadan hemen önce “Benim odama uğrayıp sonra kendi odasına geçti” şeklinde beyanda bulunduğu hatırlatıldı.

Uğur, yeni ifadesinde “Yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir.” dedi.

Böylece Kozinoğlu’nun rahatsızlığını Uğur’a tam olarak ne zaman ve nerede bildirdiğine ilişkin önceki anlatımla yeni ifade arasında dikkat çekici bir farklılık oluştu.

ÖLÜMDEN ÖNCE 14 DAKİKALIK YEMEK

Savcılık sorgusunda Kozinoğlu’nun ölüm günü yaşanan başka bir ayrıntı da gündeme getirildi. Uğur’a, Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım’ın yürüyüşte oldukları sırada yaklaşık 14 dakika içinde hazırlayıp birlikte yemek yemeleri soruldu.

Uğur bunun özel bir nedeni olmadığını savunarak “Bu hususun hiçbir sebebi ve anlamı yoktur. Zaten gündüz saatiydi.” şeklinde yanıt verdi.

Uğur, ifadesinin ilerleyen bölümünde ise Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün kasten gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılmasını istediğini söyledi.

Kozinoğlu’nun FETÖ tarafından hedef alındığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uğur, ölümün ardında örgütsel bir bağlantı bulunabileceği yönündeki kişisel kanaatini dile getirdi. Ancak aynı bölümde, Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili kendisinin herhangi bir dahli, ihmali veya suistimali bulunmadığını savundu.

AVUKATLARI: MÜDAHALE GECİKTİ

Uğur’un müdafileri ise dosyanın yeniden ele alınmasının önceki FETÖ etkisi iddiaları nedeniyle gerekli olduğunu savundu.

Avukatlar, Uğur’un Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini, ancak görevli personelin gelmediğini ve bu nedenle mutfaktan aldığı bazı cisimlerle demir kapıya vurarak yardım çağrısında bulunduğunu öne sürdü.

Müdafiler ayrıca cezaevi görevlilerinin müdahalesinin geciktiğini ileri sürerek Uğur’un olayda kastı veya ihmali bulunmadığını savundu.

SAVCILIK KRİTİK DAKİKALARI AYDINLATMAYA ÇALIŞIYOR

Hasan Atilla Uğur’un yeni ifadesinde özellikle dil altı hapının ve tansiyon cihazının nereden temin edildiğinin hatırlanmaması, kamera görüntülerinde elinde görüldüğü belirtilen cismin açıklanamaması, Kozinoğlu’nun odasından çıkarılan bardağın neden kendisine gösterildiğini bilmediğini söylemesi ve önceki ifadesindeki bazı bölümlerden farklı beyanda bulunması soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden önce yaşananları ve cezaevindeki son saatlerini bütün yönleriyle aydınlatmaya yönelik soruşturmasına devam ediyor.