Çocukların yanında hakaret yağdırdı! Kornaya kızdı, kadın sürücünün önünü kesti

İstanbul’da trafikte yaşanan tartışma, çocuklarının yanında seyahat eden kadın sürücünün zor anlar yaşamasına neden oldu.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilköy'de meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarıyla birlikte otomobilde seyahat eden kadın sürücü, kendisini bariyere sıkıştıran hafif ticari aracın sürücüsünü uyarmak için kornaya bastı. Kornaya basılmasına öfkelenen sürücü, kadının aracının önünü keserek bir süre tepki gösterdi. Daha sonra aracına binerek yoluna devam eden sürücü, kadının geçişine izin vermedi. Hafif ticari araç sürücüsünün, aracın camından hakaretler ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.