  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkanvekilinin macerası kısa sürdü: Yeni Parti'de yeni istifa Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Türk Dünyası' mesajı: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir Avrupa ülkesinde köpek besleyenden vergi alınıyor! Yıllık tutar 1.660 euro Allah bu ülkeyi korumuş... Ya iktidar olsalardı? Özcan Ünlü’den fon krizi çıkışı: Ömer Bolat üzerinden dikkat çeken mesaj Aklı gidik Trump iyice şaşırdı: Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı yapacakmış! 'Türk Kupası' geliyor! Türk devletleri ortak futbol turnuvasında buluşacak Ferhat Murat, Özgür Özel ve Mustafa Balbay’ın tozunu aldı! 3 dakikalık konuşma sosyal medyada gündem oldu Bakan Çiftçi açıkladı: Kaçtıkları ülkeler de kurtaramadı! 736 firari suçlu Türkiye’ye iade edildi Gençlerimize şimdi de Budizm tuzağı
Aktüel Çocukların yanında hakaret yağdırdı! Kornaya kızdı, kadın sürücünün önünü kesti
Aktüel

Çocukların yanında hakaret yağdırdı! Kornaya kızdı, kadın sürücünün önünü kesti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bakırköy Yeşilköy’de çocuklarıyla birlikte otomobilde ilerleyen kadın sürücü, kendisini bariyere sıkıştıran hafif ticari aracın sürücüsünü kornayla uyardı. Öfkelenen sürücü, kadının aracının önünü keserek hakaretlerde bulundu.

İstanbul’da trafikte yaşanan tartışma, çocuklarının yanında seyahat eden kadın sürücünün zor anlar yaşamasına neden oldu.

 

Olay, öğle saatlerinde Yeşilköy'de meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarıyla birlikte otomobilde seyahat eden kadın sürücü, kendisini bariyere sıkıştıran hafif ticari aracın sürücüsünü uyarmak için kornaya bastı. Kornaya basılmasına öfkelenen sürücü, kadının aracının önünü keserek bir süre tepki gösterdi. Daha sonra aracına binerek yoluna devam eden sürücü, kadının geçişine izin vermedi. Hafif ticari araç sürücüsünün, aracın camından hakaretler ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafik magandalarının ehliyetleri ömür boyu iptal edilse ne kaybederiz ki?
Trafik magandalarının ehliyetleri ömür boyu iptal edilse ne kaybederiz ki?

Aktüel

Trafik magandalarının ehliyetleri ömür boyu iptal edilse ne kaybederiz ki?

Trafik canavarı cezasını tersten gördü: Ehliyeti alındı, 90 bin lira ceza kesilip aracı 60 gün men edildi
Trafik canavarı cezasını tersten gördü: Ehliyeti alındı, 90 bin lira ceza kesilip aracı 60 gün men edildi

Yerel

Trafik canavarı cezasını tersten gördü: Ehliyeti alındı, 90 bin lira ceza kesilip aracı 60 gün men edildi

Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İknaya çalışan vatandaşın sözleri şaşırttı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İknaya çalışan vatandaşın sözleri şaşırttı

Gündem

Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İknaya çalışan vatandaşın sözleri şaşırttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23