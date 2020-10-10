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Aktüel Çocukların "cinsel istismarlı" görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Çocukların "cinsel istismarlı" görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:09:43 -
Çocukların "cinsel istismarlı" görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Bir uygulama üzerindeki gruptan çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntü ve mesaj paylaştığı tespit edilen 22 şüpheli, İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "müstehcenlik" konularıyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda bir uygulama üzerinde farklı profil kullanıcılarının olduğu uygunsuz bir grubun kurulduğunu tespit etti.

Grupta çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntü ve mesaj paylaşıldığını belirleyen ekipler, İstanbul merkezli Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak'ta 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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