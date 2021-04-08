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Gündem Çocukların bağrışmalarıyla ortaya çıktı! O şehir diken üstünde
Gündem

Çocukların bağrışmalarıyla ortaya çıktı! O şehir diken üstünde

Bugünlerde Bursa’nın İnegöl ilçesi adeta diken üstündü. İlçede bulunan bir sitenin bahçesinde 2 metre boyunda yılan yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 00:51:00 -
Çocukların bağrışmalarıyla ortaya çıktı! O şehir diken üstünde

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinde 2 metre boyunda yılan yakalandı. Yılan, bir site sakini tarafından tarlaya götürülerek bırakıldı. Öte yandan Bursa’da 'sarı kod' uyarısı sonrası 2 gündür devam eden sağanak yağışla beraber çiftlikler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Selin ardından tarlalarda çok miktarda yılana rastlanmaya başlandığı gözlemlendi.

Öte yandan Bursa'da 'sarı kod' uyarısı sonrası 2 gündür devam eden sağanak yağışla beraber çiftlikler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Selin ardından tarlalarda çok miktarda yılana rastlanmaya başlandığı gözlemlendi.

Olay, dün İnegöl'ün Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklar, yeşil alan içinde yılanı görünce panik yaşadı. 

Çocukların bağrışmalarını duyan site sakinlerinden Musa Doğan, 2 metrelik yılanı eliyle yakalayıp kafesin içine koydu. Kafesle siteden tarlalık alana giden Doğan, yılanı doğaya saldı.

Musa Doğan, "Site bahçesinde oynayan çocuklar bağırınca koştuk. Yılanı yakalayıp kafese koyduk. Öldürmeyelim, dedik. Yazıktır o da bir canlı. İncitmeden doğaya saldık. Oldukça uzun bir yılandı. Zehirli olduğunu düşünüyorum." dedi.

 

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