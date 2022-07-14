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Yerel Çocukların attığı torpil yangına neden oldu!
Yerel

Çocukların attığı torpil yangına neden oldu!

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çocuklar tarafından biçilmiş bir tarlaya atılan torpil yangına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 01:37:00 - 2022-07-14 01:40:16

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çocukların biçilmiş bir tarlaya attığı torpil yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Eğritaş mevkiinde meydana geldi. Yaşı küçük çocuklar tarafından atılan torpilin patlamasıyla biçilmiş tarlada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa süre içerisinde söndürülen yangında yaklaşık olarak 350 metrekarelik alan zarar gördü.

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