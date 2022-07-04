Çocuklarımızı söke söke alacağız

Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 1036 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri kararlı mücadeleleri sayesinde birer birer evlatlarına kavuşuyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde evladına kavuşan 2 aile, nöbetine devam eden 300’ün üzerindeki aileye bayram öncesi büyük moral oldu.

Dağda tek evladımız kalmayana kadar mücadelemiz sürecek

Oğlu için eylem yapan baba Abdullah Demir, Akit’e yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Bu hainler evladımı kaçırdığından beri oğlumun peşini hiç bırakmadım. Burada annelerin mücadelesi bana güç verdi. 35 aile evladına kavuştu. Son olarak 2 aile daha evladına kavuşarak bize büyük moral verdiler. Mücadelemizin başarılı olması bizi daha güçlü yapıyor. Allah hepimize evladına kavuşmayı nasip etsin. İnşallah burada nöbet tutan her aile evladına kavuşacak. Bu eli kanlı katiller de hesap verecekler. Sabırla mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Dağdan kurtardığımız bir kişi hainlere vurulan en çok büyük bir darbedir. Kahraman ordumuz bu katillerle dağda canla başla mücadele ederken biz de böyle mücadele ediyoruz. Mücadelemiz hainlerin kökü kazınana kadar devam edecek. Dağda tek evladımız kalmayana kadar sürecektir.”

Hepimizin amacı ortak, hüznü ortak, sevinci ortak...

Evladı içen eyleme katılan annelerden Hatice Levent de, şunları dile getirdi: “İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu’nun da dediği gibi evlatlarımızı ‘söke söke’ o hainlerin elinden alıyoruz. Bir çocuk katillerin elinden kurtulup ailesine kavuştuğu zaman hepimiz mutlu oluyoruz. İnşallah mutluluğumuz kendi evlatlarımız da geldiği zaman tamamına erecek. Biz sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Umudumuzu kaybetmedik. 2 aile daha mücadelemiz sonucunda evladına kavuştu. Bu bizleri daha da umutlandırdı. Hepimizin acısı ortak, hepimizin sevinci ortak. Hepimizin amacı ortak. Dağda tek bir çocuk kalmaması için mücadele ediyoruz. Kararlıyız evlatlarımızı geri alacağız.”