Çocukları sigaradan uzak tutmanın yolları

ÖRNEK OLMAYIN

Çok öfkeli bir ebeveyn çocuğu öfkeyle baş etmekte zorluk çekiyorsa bunun bir model alma davranışı olabileceğini akla getirmeli. Bundan hareketle, sigara ve benzeri alışkanlıkları tüketen ve üstelik bundan zevk aldığı her halinden anlaşılan bir ebeveyn çocuğuna bu maddelerin zararlarından söz ediyorsa dürüst davranmamış olur.

TELEVİZYONDA GÖRMEK YÖNLENDİRİYOR

Günlük yaşantısında bu tür alışkanlığı olan insanlara yakın durmak, bu davranışların sık sık tekrarlandığı filmler, diziler izlemek çocuk için yönlendiricidir. Çocuğun vücuduna zarar gelebileceği korkusunu sık sık dile getirmek rahatsız edicidir. Sıklıkla çocuklar çevrelerinden bu yönde bilgi alırlar. Ayrıca karaciğerine, böbreğine zarar gelebileceğinin sıklıkla anımsatılması amacını aşabilir.

SAĞLIKLA İLGİLİ UYARILAR OLUMSUZ ETKİLİYOR

Anne ve babasını yitirmekle ilgili ya da kendi sağlığının bozulmasına ilişkin kaygıları olan çocuğu çok olumsuz etkileyebilir. Evde sigara içilmemesi, içen kişilerin çocuk yanında uyarılması, sıklıkla yeterli olur. Ergenlik çağına kadar düzenli spor yapan, fiziksel sağlığına özen gösteren kişilerle yaşayan çocuk dış çevresine karşı daha dayanıklı olur ve ilk denemelerden kaçınır.