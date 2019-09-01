Çocuklardan mentorluk aldılar

Yedinci kez bir araya gelen Türkiye Vodafone Vakfı Danışma Kurulu Üyeleri, “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında kodlama eğitimi alan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklardan mentorluk alan Danışma Kurulu Üyeleri, iki ayrı gruba ayrılarak, kendilerine verilen sosyal sorunlara yönelik kodlama projeleri geliştirdi.

Bir çiçek bahçesi kurması istenen birinci grup, nem düzeyini ölçen ve ihtiyaca göre su veren bir sulama sistemi geliştirirken; bir deprem kaçış sistemi kurması istenen ikinci grup ise deprem anında sesli ve görüntülü uyarı veren bir sistem geliştirdi. Türkiye Vodafone Vakfı Danışma Kurulu Üyelerine, Mardinli çocukların yaptıkları resimlerden oluşan fular ve mendil de hediye edildi.

Süel: 12 yıldır değişimin öncüsüyüz

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, 2007’den bu yana toplumsal gelişimin ve değişimin öncüsü olmak için çalışıyoruz’’ diyen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, teknolojiyi hayatın hizmetine sunarak değer oluşturduklarını, sosyal fayda üreten projeleri destekleyerek topluma hizmet ettiklerini söyledi. Süel, bugüne kadar 41 milyon liralık sosyal yatırım yaparak 4 milyona yakın insanın hayatına dokunduklarını, son 3 yılda 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaştıkları ‘Yarını Kodlayanlar’ın amiral projeleri olduğunu dile getirdi.