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Çocuklarda kasık fıtığı

Her 100 erkek çocuğundan yaklaşık üçünde kasık fıtığı gelişiyor. Erken doğan veya düşük doğum kilolu bebeklerde daha çok rastlanan kasık fıtığının ameliyatla tedavisinin başarılı olması için tam teşekküllü hastane şart..

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:51
Çocuklarda kasık fıtığı


Kasık fıtığı doğumdan gelen bir rahatsızlıktır. Karın zarı uzantısının açık kalması sonucu oluşan keseye batın organlarının girmesi ile oluşur. Çocuklarda ağlama, gülme, ıkınma gibi karında iç basıncın arttığı hallerde kasık bölgesinde şişlik ortaya çıkar. Bu şişlik elle itilince kaybolur. Daha çok erkek çocuklarda görülen kasık fıtığı, kız çocuklarında da olabilir. Yüzde 60 sağ kasıkta, yüzde 30 sol kasıkta, yüzde 10 oranında da her iki kasıkta da olabiliyor.

Kasık fıtığının en önemli riski barsak zedelenmesi. Barsakların kasığa girip sıkışması sonucunda barsak tıkanıklığı ve barsak delinmesi de görülebiliyor. Fıtık boğulması olarak bilinen bu durum hayatı tehdit edebiliyor. 1-2 saat içinde ameliyat gerekiyor. Kasık fıtığı teşhis edildiği zaman, şişlik dışında şikayet olmasa bile en kısa sürede ameliyat edilmesinde fayda vardır.

Kasık fıtığı kendiliğinden iyileşmez

Kasık fıtığının tek tedavisi cerrahi müdahaledir. Takriben 20 dakika süren bir ameliyatla çocuklar aynı gün hastaneden taburcu olabilir.

Kasık fıtığında genetik yani ırsî faktörlerin önemli rolü bulunuyor. Kasık fıtıklı çocukların yaklaşık yüzde 20’sinin ailesinde de kasık fıtığı bulunuyor.

Kasık fıtığı ilerleyen zamanlarda ciddi sorunlara yol açabilir. Onun için ailelerin, çocuklarının vücudundaki değişimleri iyi gözlemlemeleri gerekir.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:00
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