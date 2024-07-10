Çocuklarda göz enfeksiyonlarına dikkat!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay konu hakkında bilgiler verdi.

Çocuklar da göz enfeksiyonlarına duyarlıdır ve çeşitli göz enfeksiyonları çocuklarda sıkça görülebilir. Göz enfeksiyonları genellikle bakteri, virüs, mantar veya alerjenlerin neden olduğu iltihaplanmaları içerir. İşte çocuklarda sıkça görülen bazı göz enfeksiyonları:

Konjunktivit (Göz Irritasyonu): Virüsler, bakteriler veya alerjenlere maruz kalma sonucu gelişen konjunktivit, çocuklarda yaygın olan bir göz enfeksiyonudur. Gözde kızarıklık, sulanma, çapaklanma ve kaşıntı gibi belirtilerle karakterizedir.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Bağlı Göz İltihabı: Soğuk algınlığı veya üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gözlerde iltihaplanma gelişir. Bu durum genellikle göz sulanması ve kızarıklık ile kendini gösterir.

Stye (Göz Kapağı Apse): Stye, göz kapağı kenarındaki yağ bezlerinin iltihaplanması sonucu oluşan bir apse türüdür. Çocuklarda da görülebilir ve genellikle ağrılı bir şişlik olarak ortaya çıkar.

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Keratit (Kornea Enfeksiyonu): Bakteri, virüs veya mantarlar tarafından neden olunan kornea enfeksiyonu olan keratit, çocuklarda nadir görülen ancak ciddi bir göz enfeksiyonu türüdür.

Orbital Selülit: Göz çevresindeki dokuların iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bakteriyel bir enfeksiyon sonucu gelişebilir ve göz çevresinde şişlik, kızarıklık ve ağrıya neden olur.

Çocuğunuzda herhangi bir göz enfeksiyonu belirtisi fark ederseniz, bir çocuk doktoruna veya göz doktoruna başvurmanız önemlidir. Uygun tedavi, genellikle antibiyotik damlaları, antiviral ilaçlar veya diğer ilaçları içerebilir. Ayrıca, çocuğun göz hijyenine dikkat etmek, enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

(İLKHA)