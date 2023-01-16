  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya, Belarus ile ortak uçuş taktik tatbikatı adımını duyurdu! Bugün resmen başlıyorlar

Özel jetler Türkiye'ye peş peşe iniyor! Milyarlarca dolarlık adım, öyle bir talep var ki herkes şaşkın

Zamlı maaşlar hesaplarda! Kim ne zaman alacak son rakama dikkat!

Türkiye'den F-35'lere karşı sıra dışı adım! 'Ankara Avrupa ülkesinden her an bunu alabilir' diyerek duyurdu

En büyük şirketleri olan otomotiv devden araç sahiplerine kampanyalı fiyat avantajları başladı! Dacia SUV

6’lı masayı miniklerin ihtirasları devirecek

Babacan HDP’ye DEVA olacak

FETÖ yeniden yapılanıyor! İnanılmaz mesajlar

SADAT, Bay Kemal'in aklını aldı

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili Türkiye'ye müjdeyi verdi! Bu haberin ardından stok yapmayın: Şubat ayında...
Sağlık Çocuklarda ateşi düşürmenin 5 formülü
Sağlık

Çocuklarda ateşi düşürmenin 5 formülü

Ateş, genellikle virüs ya da bakterilerin sebep olduğu enfeksiyona karşı oluşan, vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Vücutta meydana gelen bağışıklık sisteminin cevabı sonucu, vücut ısısının yükseldiğini, bunun da ateş olarak kendini gösterdiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, “Ateş demek için vücut ısısının termometre ile koltuk altından 37,5 derece ve üstü, kulaktan ise 38 derece ve üstü ölçülmesi gerekir. Ateş her ne kadar enfeksiyonla savaşmak için gerekli ise de aynı zamanda beraberinde 5 yaş altı çocuklarda havale geçirme gibi durumlara yatkınlık yarattığı için düşürülmesi gerekir” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 16:03:00 -
Çocuklarda ateşi düşürmenin 5 formülü

Dr. Yeşim Eker Neftçi, çocuklarda ateşi düşürmek için şu tavsiyelerde bulundu:

Öncelikle ortam ısısı düşürülmeli

Bebeğin ve çocuğun üzerindeki giysiler sadece iç çamaşırı kalıncaya kadar çıkarılmalı. Bazı bebek ve çocuklarda çıplak kalmak huzursuzluk yaratabilir, ağlamaya ve de ateşi düşürmekte zorluğa sebep olabilir. Böyle durumlarda çocuğun üzerinde çok ince pamuklu kıyafetler kalabilir.

Parasetamol ya da ibuprofen tarzı ilaçlar, bu ilaçlara alerjisi olmayan çocuklarda, kilosuna uygun dozda verilebilir. Salisilatların çocuklarda kullanımı uygun değildir.
Ateş düşürücü ile 1 saat içinde ateşte herhangi bir düşme gözlenmediyse çocuğa ılık bir duş aldırılmalı.

Ateş düşürürken sıvı alımı çok önemli. Bu nedenle çocuğun yeterli miktarda su içtiğinden emin olunmalı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23